كيف تفوق ميسي على رونالدو في الكلاسيكو؟

مازن الريس

ولم يكن معظم عشاق ريال مدريد يتوقعون أن يظهر نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهذا السوء بالمقارنة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي "عريس" ليلة الأحد دون منازع، خاصة وأنّ الأخير قاد برشلونة للفوز 3-2 بتسجيله الهدفين الأول والثالث لصالح الضيوف.

ولأنّ رونالدو وميسي من طينة الأساطير ولا يستطيع عاقل أن يشكك بموهبتيهما، فإنّ أيّ انخفاض بالمستوى يجب أن يكون ناتجاً عن أسباب واضحة، كالتي أدت إلى تفوق كامل لليو على الدون.

الرسم التكتيكي وقف بجانب ميسي

أسهمت طريقة لعب برشلونة بشكل واضح في ميل الكفة لميسي، حيث إن ابتعاده عن قلبي دفاع ريال مدريد عندما لعب كصانع ألعاب وتقدمه من الخلف لاستغلال الكرات العرضية الذكية، جعله بعيداً عن رقابة لاعبي وسط ريال ومترجماً لتمريرات رفاقه التي يعرف ميسي جيداً كيف يستفيد منها.

رونالدو دفع مجدداً فاتورة إشراك غاريث بيل غير الجاهز أساسياً فخسر لاعب في وسط ريال مدريد حتى أواخر الشوط الأول، ووجد نفسه تائهاً بين اللعب كرأس حربة وتغطية طرد راموس في ربع الساعة الأخير، إضافة لوضعه بين بيكيه وأومتيتي اليقظين.

رونالدو ذهنياً نام في عسل بايرن

لم تبق وسيلة إعلامية مختصة أو مشجع لريال مدريد إلا وامتدح رونالدو بعد تسجيله خمسة من أهداف ريال مدريد الستة في مرمى بايرن ميونيخ ذهاباً وإياباً، لكن رونالدو لم يكن في يومه إطلاقاً الأحد وأهدر كرات يسجلها عادة دون النظر إلى المرمى.

إجهاد رونالدو في لقاءي أبطال أوروبا له دوره أيضاً في انخفاض تركيزه، ولا يمكننا أن نغفل إطلاقاً وصوله لسن الثانية والثلاثين.

ميسي كان منعزلاً عن الدنيا كلها خلال الدقائق التسعين ومركزاً على ريال مدريد (تجاهل انتقادات الخروج من دوري أبطال أوروبا وملاحقة محاكم الضرائب) ، تحركاته بلا كرة، مراوغاته، تسديداته، تثبت قطعاً استعداده الكامل للكلاسيكو، وهو ما توجه بهدفين بطريقة ميسي، بعد الفشل في تشتيته الذهني بالرغم من خشونة لاعبي ريال مدريد.

أرقام اللاعبين

فرض مركز ميسي عليه تفعيل مهاراته أكثر رونالدو، فهو فاز بـ15 تحدي على الكرة وخسر 8 مقابل فوز رونالدو بـ2 وخسارته 3، ولمس ميسي الكرة 72 مرة وسدد 6 تسديدات أتى 4 منها على المرمى، بينما لمس رونالدو الكرة 39 مرة وسدد 8 أتى على المرمى منها 3 فقط، كما راوغ ميسي (11 مرة) سبع منها ناجحة مقابل واحدة فاشلة بالنسبة لرونالدو.