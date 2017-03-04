كيف بدا إنريكي في أول مؤتمر صحفي بعد إعلان الرحيل؟

إنريكي الذي عاش ضغوطات جمة في الأسابيع الأخيرة، بلغت ذروتها بعد الخسارة من باريس سان جيرمان الفرنسي 4-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ظهر وكأن حملاً ثقيلاً أُزيح عن كاهله، بإعلان عدم استمراره مع النادي في الموسم المقبل.

الابتسامة لم تغب عن وجه اللوتشو الذي أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه مع سلتا فيغو بالدوري الإسباني اليوم السبت أنه مركّز تماماً على عمله في الأشهر الثلاثة المتبقية له في عقده الأول مع النادي كمدرب.

إنريكي الذي حمل شخصية عنيدة وعدوانية (في بعض الأحيان) كلاعب ومسيرة مهنية كان الجدل عنوانها الأول بارتدائه قميصي ريال مدريد وبرشلونة، لم يتخلَّ عن الكثير من الصفات عندما أصبح مدرباً، فكان تحت سهام الانتقاد طوال المواسم الثلاثة التي شغل فيها منصب المدرب لبرشلونة.

انتقاد سواء لطريقته في إدارة المباريات أثناء سيرها أو لتعرضه بالتبديل لأضلاع الـ MSN في النصف الأول من موسمه الأول، أو لكثر مداورته في اللاعبين.

وآخر هذه الانتقادات كان الصفقات الجديدة التي لم تقدم للنادي ما كان منتظراً منها، وهنا لا يبدو الحديث موارباً عن البرتغالي أندريه غوميز أو المهاجم باكو الكاسير اللذان كلفنا برشلونة أكثر من 60 مليون يورو.

يستعد إنريكي لجولة جديدة في الليغا إذ يقابل فريقه السابق سلتا فيغو، في المرحلة 26 من المسابقة التي عادت لها قوة المنافسة بتراجع نتائج ريال مدريد في الآونة الأخيرة.

ريال مدريد يقابل بدوره اليوم الأحد إيبار ومن غير المنتظر أن يتعثر قطبي الكرة الإسباني في هذه المرحلة من عمر المسابقة، لكن برشلونة يواجه خطر الخروج أمام سان جيرمان في مباراة الإياب لأمجد الكؤوس يوم الأربعاء القادم.