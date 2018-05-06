كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد

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مباراة برشلونة وريال مدريد ستكون في الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة وستبث حصرياً على: beIN SPORTS HD 1 beIN SPORTS HD 3 beIN SPORTS HD 11 beIN SPORTS 4k



تقديم مباراة الكلاسيكو

انتهى موسم كرة القدم الاسبانية عملياً: برشلونة حسم ثنائية الدوري والكأس، وريال مدريد يركز على لقب ثالث توالياً في دوري أبطال أوروبا. إلا أن "كلاسيكو" الغريمين يوم الأحد، يأتي بتحدي "الشرف": رغبة ريال في رد خسارته المذلة على أرضه، وتعكير سعي برشلونة لإنهاء الموسم دون خسارة.

"كلاسيكو الشرف" هو العنوان الذي اختارته صحيفة "ماركا" المدريدية للمباراة.

في ملعب كامب نو في برشلونة، ستتجدد المواجهة بين النادي الملكي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنادي الكاتالوني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن المرحلة 36 من "الليغا". اللاعبان اللذان تقاسما في الأعوام العشرة الأخيرة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يختصران المواجهة الدائمة بين فريقين لا تنحصر المنافسة بينهما على أرض الملعب، بل تتعداها إلى العلاقة الدائمة الاضطراب بين الحكومة المركزية وكاتالونيا، والتي ساءت في الأشهر الماضية بعد استفتاء الاقليم على الاستقلال.

وبعد الخسارة القاسية التي تلقاها في سانتياغو برنابيو (صفر-3) في نهاية العام الماضي، يسعى ريال إلى رد الاعتبار في كامب نو، مدفوعاً بأدائه اللافت هذا الموسم أيضاً في المسابقة المحفوظة باسمه، دوري الأبطال، مع بلوغه المباراة النهائية لمواجهة ليفربول الانكليزي، باحثاً عن تعزيز رقمه القياسي الحالي (12 لقباً).

أما برشلونة الذي سيودع في نهاية الموسم الحالي قائده التاريخي أندريس إنييستا، فلم يتمكن من عكس هيمنته المحلية على الصعيد القاري، إذ خرج بشكل مفاجىء من الدور الربع النهائي للمسابقة الأوروبية الأم، بخسارته إياباً أمام روما (صفر-3) بعد تقدمه المريح ذهاباً على ملعبه 4-1.

يسعى برشلونة لإنهاء الموسم للمرة الأولى من دون خسارة، ويصبح ثالث فريق في تاريخ البطولة يحقق ذلك، والأول حققه ريال مدريد في موسم 1931-1932 (علماً أن الموسم في حينه كان يحتوى من 18 مباراة فقط بدلاً من 38 حالياً).

وقبل مباراة الأحد، حقق النادي الكاتالوني 26 فوزاً وثمانية تعادلات في 34 مباراة من 38 هذا الموسم.

لم يتكف برشلونة بذلك. فهو أول فريق إسباني في القرن الحالي يحسم لقب البطولة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وخلال هذا المسار، بات برشلونة حامل الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية دون خسارة (34 حالياً، مقابل 32 لريال سوسييداد في العام 1980).

مكن هذا الأداء النادي الكاتالوني من حسم لقبه الخامس والعشرين في الليغا (الثاني من حيث عدد الألقاب خلف ريال مع 33). وفي حال تمكنه من تفادي الخسارة أمام مدريد، تبدو مهمة إنهاء الموسم دون خسارة غير صعبة، اذ تنتظره مواجهات سهلة نسبياً ضد فياريال، ليفانتي، وريال سوسييداد.