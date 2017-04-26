كوكو في "كامب نو"..هل هو المدرب القادم لبرشلونة ؟

ويشرف كوكو على تدريب بي أس في أيندهوفن حالياً، وقاده للتويج بلقب الدوري الهولندي في موسمي 2014-2015 و2015-2016.

وخاض كوكو تجربة طويلة استمرت 6 سنوات كلاعب مع برشلونة بين عامي 1998 و2004، وخاض 205 مباريات مسجلاً 31 هدفاً.

يذكر أن المدرب الحالي للفريق الكتالوني، لويس إنريكي، أعلن في وقت سابق رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

ويبحث بطل أوروبا 5 مرات عن خليفة لإنريكي، وتشير التقارير الصحفية إلى العديد من الأسماء كالهولندي رونالد كومان والإسباني إرنيستو فالفيردي والأرجنتيني خورخي سامباولي.