سجل لويس سواريز 10 وليونيل ميسي 52 لبرشلونة، وكريستيانو رونالدو 14، وغاريث بايل 72، لريال مدريد.

وفي الوقت الذي انتظر فيه ملايين من العشاق حول العالم مباراة ممتعة، لأن نتيجتها غير مؤثر على صراع اللقب المحسوم لبرشلونة، أظهر عدد من اللاعبين في الفريقين، عدائية كبيرة في أوقات كثيرة من اللقاء، ما أدى لـ8 بطاقات صفراء وطرد لاعب برشلونة سيرجي روبيرتو 45+3.

وفي حديث النقاط، بات رصيد برشلونة -الذي يهدف لإكمال موسمه بلا خسارة- 87 نقطة بفارق 15 عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

تفاصيل من اللقاء:

النتيجة النهائية 2-2، نهاية وجبة كروية دسمة لم تخلُ من المتعة... العنف... والأهداف ووداع إنييستا...

- ميسي وحده يقاوم فريق ريال مدريد ويحاول خطف هدف كتالوني يعيد فيه فريقه للمقدمة.

- التعادل يحيل المباراة إلى أفضلية مدريدية.

- د 76 خوردي ألبا يعرقل مارسيلو داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لا يعلن عن شيء.

هو أول هدف لغاريث بايل في الكلاسيكو (الليغا) والثاني له عموما في الكلاسيكو بين الغريمين التقليدين.

- هدف د 72. على حين غرة، غاريث بايل يباغت تير شتيغن بتسديدة قوية ومركزة تسكن الشباك.

- د 70 ميسي ينفرد بالحارس نافاس بعد تمريرة طويلة من سواريز لكن الحارس الكوستاريكي يتعملق في الإبعاد.

- برشلونة بعشر لاعبين أفضل من غريمه، وأفضل من برشلونة الشوط الأول.

- د 58 فالفيردي يخرج إنييستا في آخر كلاسيكو له، ويدخل لاعباً صلباً بحاجة إليه هو البرازيلي باولينيو.

- هدف د 52 ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة، بعد أن تلقى تمريرة ممتازة من سواريز، لكن الإعادة أظهرت خطأ واضحاً من الأوروغوياني على الفرنسي فاران.

- د 52 أسينسيو يسدد بقوة لكن تير شتيغن يمسك بثقة ويعيد الكرة للعب بسرعة فائقة.

- في المقلب الآخر، سيميدو يدخل مكان البرازيلي كوتينيو لتعويض طرد سيرجي روبيرتو.

- زيدان يُخرج كريستيانو رونالدو في إجراء احترازي ربما بعد آلامه التي بدت في المباراة ويدخل أسينسيو.

بداية الشوط الثاني

4 فقط من آخر 18 بطاقة حمراء في الكلاسيكو كانت للاعبي برشلونة.

رونالدو سجل الهدف رقم 400 للريال في الكلاسيكو.

- نهاية شوط أول عنيف بالتعادل 1-1 في الكلاسيكو.

- د 45+2 المناوشات تطورت إلى عنف ما أدّى لطرد سيرجيو روبيرتو من برشلونة، بعد اعتدائه الواضح على مارسيلو الذي بدأ بالاستفزاز.

- على الرغم من أنه كلاسيكو لإثبات الذات، إلا أن المناوشات والصراعات الفردية الخشنة لم تتوقف وقد بلغت ذروتها بضرب واضح من راموس لسواريز وميسي لراموس.

- محاولة غير مكتملة من ميسي وسواريز، لكن وسط وهجوم برشلونة غير حاضرين بالقوة المعتادة

- دفاع برشلونة يحتاج لإعادة النظر في الشوط الثاني إذا ما أراد الخروج منتصراً في هذا اللقاء. بالأخص جهة سيرجي روبيرتو.

كريستيانو رونالدو يصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ الكلاسيكو في جميع المسابقات (18 هدفاً) يتساوى مع ألفريدو دي ستيفانو (18 هدفاً)، وكلاهما خلف ميسي (25 هدفاً)

- د 27 رونالدو ينفرد بتير شتيغن لكن الأخير ينقذ الموقف بخروج ممتاز، ثم أخرى كتسديدة للدون مرت بجانب القائم الكاتالوني. وسط تفوق واضح للفريق الملكي.

- ريال مدريد يلعب بتحرر كامل وبندية عالية، الدون كاد أن يضيف الثاني برأسية قوية لكنها علت العارضة د 24.

- هدف د 14 رونالدو يرد بقوة بهدف من صناعة رأس الفرنسي كريم بنزيمة بعد أن رفعها طوني كروس. أكلمها البرتغالي الفذ في المرمى رغم المضايقة الشديدة من بيكيه.

- هدف د 10 لويس سواريز يشعل الفرحة الأولى في ملعب كامب نو مستغلاً كرة سيرجي روبيرتو التي انطلق بها من الناحية اليمنى مرتدة على مرمى الفريق الملكي. يذكر أن سواريز نفسه هو من مرر الكرة لروبيرتو ويحسب له الانطلاق بسرعة فائقة لأخذ مكانه في خط الهجوم.

- د 7 أول تسديدة على المرمى كانت ضعيفة من كريستيانو رونالدو على مرمى تير شتيغن.

- بعد مرور 5 دقائق، يبدو برشلونة أكثر اندفاعاً بطبيعة الحال على أرضه تجاه مرمى منافسه لكن لا فرص خطيرة بداية اللقاء.

- الحكم أليخاندرو هيرنانديز يطلق صافرة بداية الكلاسيكو على ملعب كامب نو التاريخي.

- هذا هو الكلاسيكو رقم 238 في جميع المنافسات – فاز برشلونة 93 مرة مقابل 95 لريال مدريد (تعادل 49).

⏰ 10 minutes to go for #ElClásico - a reminder of the Barça XI 💪 #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/vsgdQQIOHa — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 6, 2018

"كلاسيكو الشرف" هو العنوان الذي اختارته صحيفة "ماركا" المدريدية للمباراة.