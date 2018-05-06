كلاسيكو برشلونة وريال مدريد يخرج عن طوره: ركل وضرب ومكر في الاستدراج



فبعد ان شهد هدف التعديل من رونالدو (14) تدخلاً عنيفاً غير مقصود من بيكيه على اللاعب البرتغالي الذي بدا يعرج ويشكو من تدخل مدافع برشلونة، شهدنا مودريتش والبا يتناوشان واللعب متوقف فيما بدا شكوى من ظهير برشلونة الذي دفع الكرواتي فيما كان اللعب متوقفا.

وبعد سيطرة مدريدية واضحة أخذت المباراة منحى عنفياً تصعيدياً، شرعه سيرخيو راموس الذي ضرب لويس سواريز بمرفقه بعيداً عن اعين الحكم فكانت النتيجة صفراوين لكل من اللاعبين بعد ردة فعل عنيفة من لاعب أوروجواي.

وعقب هذه المناوشة، تدخلا غير مألوف من ميسي الذي توجه عن عمد واضح راكلاً راموس المستحوذ على الكرة لينل بطاقة صفراء على فعلته.

وامتد السيناريو لغاريث بايل الذي تدخل بعنف على صامويل اومتيتي طارحاً إياه أرضاً رغم جثته العضلية إلا ان الويلزي اعتذر من الفرنسي.

وزادت الأمور "بشاعة" حين وظف مارسيلو مكره الكروي فاستفز روبرتو بإعاقته لطريقه فما كان من الأخير إلا أن لكم البرازيلي ليحصل على بطاقة حمراء استدرجه إليه ظهير ريال مدريد الذي بدا محياه مبتسما وكأنه حقق مبتغاه.

وانتهى الشوط الأولى بهدفين، و6 بطاقات منها واحدة حمراء، فيما نال الإنذارات الصفراء ناتشو وفاران وراموس من ريال مدريد، وسواريز وميسي من برشلونة.