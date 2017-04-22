في الكلاسيكو الصغير.. أتلتيكو يروّض إسبانيول بعسر

حقق أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب فوزاً صعباً على مضيفه إسبانيول 1-0، السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، وضعه على بعد 3 نقاط من ملاحقه إشبيلية و4 نقاط من سابقه برشلونة الوصيف، قبل أن يلتقي الأخير، وهو حامل اللقب، مع مضيفه ريال مدريد الأحد في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

وخاض أتلتيكو المباراة منتشياً من تأهله منتصف الأسبوع إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تعادله مع ليستر سيتي الإنكليزي 1-1 إياباً (فاز ذهاباً 1-0)، حيث ضرب موعداً جديداً مع جاره وغريمه ريال مدريد حامل اللقب.

لكنّ لاعبي المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني انتظروا حتى الدقيقة 73 ليسجّلوا هدف الفوز عن طريق النجم الفرنسي أنطوان غريزمان بعد تسديدة من ساؤول نيغيز.

جدير بالذكر أنّ هدف "غريزو" الثمين هذا اليوم يكتسب نوعاً من الرمزية الخاصة بما أنّه الـ100 في رصيده ضمن منافسات الليغا.

وقال غريزمان بعد الفوز: "نعاني من الإرهاق فالمباريات كثيرة وتراكمت علينا لكن المهم هو النقاط الثلاث".

ويتأهل أول ثلاثة أندية مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ويخوض الرابع ملحقاً مؤهلاً، فيما يتأهل الخامس إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والسادس إلى الدور التمهيدي الثالث للمسابقة ذاتها.