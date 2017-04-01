"فيروس فيفا" وغياب ميسي حرما برشلونة من صدارة الدوري الإسباني

مازن الريس

ومع أن اللقاء أمام غرناطة ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني يبدو في المتناول منطقياً، لكن ما جرى خلال الموسم الحالي عقب مباريات الفيفا يجعل المتعمق بنتائج برشلونة ينظر بقلق إلى الصدام أمام صاحب المركز التاسع عشر غرناطة.

وخاض برشلونة ثلاثة اختبارات عقب فترة المباريات الدولية على أرضه سقط في اثنين منهما الأول أمام الصاعد حديثاً ديبورتيفو ألافيش 2-1 في 10 أيلول/ سبتمبر الفائت وتعادل مع ملقا بدون أهداف في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر بينما كسب ديبورتيفو لاكورونيا بسهولة 4-0 في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

أما ريال مدريد المنافس المباشر فقد هرب من فيروس فيفا بحصد تسع نقاط من مواجهات أوساسونا 5-2 على أرضه وريال بيتيس 6-1 وأتلتيكو مدريد 3-0 خارجها.

وما يزيد الأمر سوءاً بالنسبة للبلوغرانا أنّ ليونيل ميسي العائد بحالة نفسية سيئة لن يلعب أمام غرناطة بسبب الإيقاف، وهو ما يذكر بفقدانه خمس نقاط من أصل تسعة ممكن في المباريات الثلاث التي غاب عنها ليو.

وتعادل برشلونة مع ملقا وخسر أمام مضيفه سلتا فيغو 4-3 بغياب ميسي بينما حصد نقاط خيخون بالفوز 5-0، وهو ما يزيد الأمور صعوبة خاصة وأن ريال مدريد الذي يلاقي ألافيش (لقاء سهل على الورق) يتصدر بفارق نقطتين حالياً مع مباراة أقل.

ويقول النجم المغربي السابق يوسف شيبو إنّ بطل الدوري الإسباني تأثر بوضوح لوجود ركائز أساسية في فريقه يلعبون مع منتخبات بلادهم في قارة أميركا الجنوبية (ميسي، سواريز، نيمار)، وقد أثبتت التجارب السابقة مما لا يدع مجالاً للشك تراجع مردودهم البدني وانخفاض أداء برشلونة بعد أيام الفيفا.

ورأى شيبو أنّ إراحة اللاعبين المهمين كما سيحدث مع بيكيه، ينبغي أن تتم عقب تأمين نتائج المباريات، وليس بهذه الفترة الحساسة من الموسم.





ولم يتذوق غرناطة طعم الفوز منذ الأول من الشهر الفائت حين تخطى ديبورتيفو ألافيش 2-1 لكن أحد انتصاراته الأربعة الوحيدة في الليغا كان على فريق كبير من حجم إشبيلية بذات النتيجة أوائل كانون الأول الماضي.

ويحتاج غرناطة الذي يملك عدة عناصر مهمة في فريقه مثل الهداف الكولومبي راموس والحارس المكسيكي أوتشوا والغاني واكاسو، يحتاج للتعادل على الأقل كي يبقي على حظوظه قائمة في الاستمرار بدوري الدرجة الأولى الإسباني حيث يملك 19 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليغانيس صاحب آخر مراكز البقاء (المركز السادس عشر).