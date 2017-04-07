فياريال يعزز حظوظه في حجز بطاقة يوروبا ليغ

وتقدم فياريال عبر الإسباني فيكتور رويز في الدقيقة 17، وأدرك المدافع الفرنسي ايمريك لابورت التعادل بعد 3 دقائق، بيد أن أصحاب الأرض حسموا النتيجة في الشوط الثاني بتسجيلهم هدفين بواسطة الدولي الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو (47) وأدريان لوبيز ألفاريز (58).

وأكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد رويز في الدقيقة 74، بيد أن اتلتيك بلباو لم يستغل الموقف لتقليص النتيجة على الأقل.

وعزز فياريال موقعه في المركز الخامس برصيد 54 نقطة وابتعد بفارق 4 نقاط عن أتلتيك بلباو الذي مني بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم وبات مهدداً بالتراجع إلى المركز السابع في حال فوز ريال سوسييداد على سبورتينغ خيخون الاثنين المقبل في ختام المرحلة.

كما شدد فياريال الخناق على إشبيلية صاحب المركز الرابع المؤهل إلى الدور الفاصل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث قلص الفارق بينهما إلى 4 نقاط.

ويلعب إشبيلية مع ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا السبت.

يذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى يتأهلون مباشرة إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يلعب الرابع الدول الفاصل. ويتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

ويلعب السبت أيضاً اسبانيول مع ألافيس، وريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، وملقا مع برشلونة.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات غرناطة مع فالنسيا، وسلتا فيغو مع ايبار، واوساسونا مع ليغانيس، ولاس بالماس مع ريال بيتيس.