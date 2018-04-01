فالنسيا يواصل الضغط على قطبي العاصمة

ويدين فالنسيا بفوزه إلى المهاجم رودريغو مورينو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 62 ومن أول تسديدة لفريقه على مرمى مضيفه، رافعاً رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم.

وهو الفوز الرابع على التوالي لفالنسيا والتاسع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 62 نقطة معيداً الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين ريال مدريد الثالث والذي كان عاد بفوز غال وكبير من أرض مضيفه لاس بالماس 3-صفر السبت.

كما قلّص فالنسيا الفارق مؤقتاً إلى نقطتين بينه وبين أتلتيكو مدريد الذي يستضيف ديبورتيفو لاكورونيا لاحقاً، في المقابل، تجمّد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة.

ويلعب لاحقاً أيضاً إيبار مع ريال سوسييداد، وملقا مع فياريال.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء خيتافي مع ريال بيتيس.