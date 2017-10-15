فالنسيا يستعرض أمام بيتيس ويفتك وصافة الـ"ليغا"

ويدين فالنسيا بفوزه لكل من الفرنسي جيفري كوندوغبيا (35) والبرتغالي غونكالو غويديس (45) ورودريغو مورينو (64) و سانتياغو مينا (74) والإيطالي سيموني زازا (88) والبرازيلي أندرياس بيريرا (93) فيما سجل كل من الكوستاريكي جويل كامبل (79) والباراغوياني أنتونيو سانابريا (80) وكريستيان تيلو (84) أهداف بيتيس.

وارتقى فالنسيا اليوم الأحد إلى وصافة الـ"ليغا" برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر (22 نقطة) فيما يحتل أصحاب الأرض المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وعاد كل من فياريال وليغانيس بالفوز من خارج قواعدهما بتغلبهما على جيرونا وملقا 2-1 و2-صفر توالياً.

في المباراة الأولى، تقدم فياريال بهدفين مبكرين للكونغولي الديمقراطي سيدريك باكامبو (9 و20)، قبل أن يرد جيرونا الوافد الجديد على دوري الأضواء بهدف للأوروغوياني كريستيان ستواني (40).

ورفع فياريال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد جيرونا عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

وحذا ليغانيس حذو فياريال وتغلب على مضيفه ملقا صاحب المركز الأخير بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي غابريال بيريز (56) والأرجنتيني ألكسندر زيمانوفسكي (78).

وزاد الأمر سوءاً بالنسبة إلى ملقا طرد لاعبه خوسيه ريكلو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وانتهت مباراة إيبار مع ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بالتعادل السلبي.