تابعوا معنا هنا مباشرة وحصريا أهداف الموقعة الإسبانية المرتقبة بين فالنسيا واتلتيكو مدريد، في مستهل مباريات الفريقين ضمن المسابقة المحلية للموسم الجديد.

البث المباشر لمباراة فالنسيا وأتلتيكو مدريد

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم فالنسيا وأتلتيكو مدريد

فالنسيا وأتلتيكو مدريد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

دق 26: الفرنسي أنطوان غريزمان يهدي كرة رائعة للأرجنتيني أنخل كوريا الذي افتتح باب التسجيل لأتليتكو مدريد



التشكيلتان الأساسيتان للفريقين:

فالنسيا

🔥 Éste será el XI inicial para este #ValenciaAtleti! 🔥 ⤵ pic.twitter.com/FMAWUoSkfC — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) August 20, 2018

أتلتيكو مدريد





مباراة فالسنيا واتلتيو مدريد تشكل محكاً صعباً لفريق دييغو سيميوني المنتشي معنويا من تتويجه بكأس السوبر الأوروبي على حساب ريال مدريد بفوزه 4-2 في الوقت الإضافي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة فالنسيا واتلتيكو مدريد سيكون حصرياً عبر HD3 وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT بدءا من الساعة 21:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

ويريد أتلتيكو مدريد الفائز بالدوري المحلي للمرة الأخيرة عام 2014، المنافسة بقوة على اللقب المحلي في الموسم الجديد.

وأظهر أتلتيكو بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، والذي حل ثانيا الموسم الماضي بفارق 14 نقطة عن برشلونة الموسم الماضي، أنه قادر على المنافسة جديا على اللقب، وذلك بفوزه المشوق على ريال الأربعاء.

ونجح أتلتيكو في الاحتفاظ بهدافه الفرنسي أنطوان غريزمان المتوج مع فرنسا بلقب المونديال (سجل أربعة أهداف)، وتاليا بالثنائي الخطر في خط الهجوم الذي يشكله مع الإسباني دييغو كوستا.

ولم يتردد الفريق في إنفاق 72 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب وسط موناكو ومنتخب فرنسا توما ليمار، في حين احتفظ بكامل خط دفاعه بقيادة الأوروغوياني المخضرم دييغو غودين.

ويملك أتلتيكو مدريد حافزا إضافيا في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد لأن ملعبه واندا متروبوليتانو سيحتضن المباراة النهائية.

وبنى سيميوني على مر الأعوام الماضية فريقا صلبا بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين (2014 و2016) وتوج بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي وموسم 2011-2012. وتوج الأربعاء بكأس السوبر الأوروبية للمرة الثالثة.

وأكد سيميوني بعد الكأس الأوروبية أنه سيبدأ من الخميس "التفكير بانطلاق الليغا، وبموسم يبدو أنه سيكون قاسيا جدا".

وكان المدرب الأرجنتيني قد قال في تصريحات سابقة "يتعين علينا أن نطور ما قمنا به الموسم الماضي. بطبيعة الحال، التطلعات عالية ويتعين علينا ان نعمل مع اللاعبين الجدد لنصل الى الهدف".

من جهته عزز فالنسيا صفوفه بعد عودته للمشاركة في دوري الأبطال الأوروبي، حيث تعاقد مع المهاجمين الفرنسي المخضرم كيفن غاميرو والبلجيكي ميتشي باتشواي وكذلك النجم الروسي دنيس تشيريشيف بالإعارة.