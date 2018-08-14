وقال غودين الذي سيخوض مباراة فريقه ضد ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبية الأربعاء في تالين لقناة "موفي ستار" الإسبانية، "تلقيت عروضاً لكني قررت البقاء لأسباب شخصية".

أضاف اللاعب البالغ 32 عاماً "إلا أنني لم أمدد عقدي بعد (...) رأيت الكثير من الأمور في الصحف، ولا أدري من أين تصدر، لكن ما يهم الآن هو الانتظار والتركيز على المباراة النهائية (كأس السوبر)" التي تجمع غداً أتلتيكو بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بجاره وغريمه ريال حامل لقب مسابقة دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وكان غودين قد انضم إلى أتلتيكو عام 2010 وأصبح قطباً في خط الدفاع الذي بنى عليه المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني نجاحاته.

وبحسب صحيفة "آس" الأسبانية، يعتمد أتلتيكو "سياسة التجديد للاعبين الذين تخطوا الثلاثين من العمر على قاعدة عام واحد".

وكانت الصحف الإسبانية قد أشارت الى رغبة يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي في الحصول على خدمات غودين.