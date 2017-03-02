غوارديولا حزين لرحيل إنريكي عن برشلونة

وتولّى غوارديولا تدريب برشلونة بين عامي 2008 و2012 ودائما ما أشاد بزميله السابق إنريكي الذي تولى القيادة الفنية لبرشلونة في 2014.

وقال غوارديولا: "لدي وجهتي نظر، كمشجع لبرشلونة وكمشجع لكرة القدم، ونظرا لأن النادي في قلبي فإنني أشعر بالحزن".

وأضاف: "سنفقد مدربا رائعا لشخصيته وشخصه، خلال ثلاثة أعوام قدم مسيرة مذهلة مع لاعبين رائعين".

وأردف: "ثانيا إذا كان قد اتخذ هذا القرار، فأنا أتفهم ذلك تماما وبالتأكيد أتمنى له كل التوفيق".

وختم بالقول: "كمشجع لبرشلونة أقول له شكرا لك على كل ما فعلته خلال الأعوام الثلاثة في فريقي".