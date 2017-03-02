غوارديولا حزين لرحيل إنريكي عن برشلونة
أعرب الإسباني بيب غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي الإنكليزي عن حزنه وخيبة أمله لإعلان لويس إنريكي رحيله عن تدريب النادي الكاتالوني في نهاية الموسم الجاري.
وتولّى غوارديولا تدريب برشلونة بين عامي 2008 و2012 ودائما ما أشاد بزميله السابق إنريكي الذي تولى القيادة الفنية لبرشلونة في 2014.
وقال غوارديولا: "لدي وجهتي نظر، كمشجع لبرشلونة وكمشجع لكرة القدم، ونظرا لأن النادي في قلبي فإنني أشعر بالحزن".
وأضاف: "سنفقد مدربا رائعا لشخصيته وشخصه، خلال ثلاثة أعوام قدم مسيرة مذهلة مع لاعبين رائعين".
وأردف: "ثانيا إذا كان قد اتخذ هذا القرار، فأنا أتفهم ذلك تماما وبالتأكيد أتمنى له كل التوفيق".
وختم بالقول: "كمشجع لبرشلونة أقول له شكرا لك على كل ما فعلته خلال الأعوام الثلاثة في فريقي".