غريزمان يعود للتسجيل مع أتلتيكو مدريد بعد مدة طويلة

واستعاد أتلتيكو المركز الرابع في جدول المسابقة مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة فيما تجمّد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز الثامن بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بالمسابقة.

وبعد صيام عن التهديف على مدار 843 دقيقة متتالية في الدوري الإسباني، عاد غريزمان لهزّ الشباك والتأكيد على وجوده حيث سجل الهدف الثاني للفريق في مباراة اليوم ليقود أتلتيكو إلى الفوز الثاني على التوالي وتأكيد استعادة الفريق لاتزانه في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ساؤول نيغويز وغريزمان هدفي أتلتيكو في الدقيقتين 54 و74 .

واعترف غريزمان بأن فريقه عانى أمام إيبار ولكنه حقق الفوز في النهاية.

وقال غريزمان: "عانينا في الشوط الأول من المباراة ولكننا كنا أفضل كثيراً في الشوط الثاني".

وأضاف: "نشعر بأننا استعدنا جوهر أتلتيكو مدريد، من الصعب أن ننهار ونتميز بالخطورة في الهجوم".