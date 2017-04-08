غريزمان يحكم على الديربي المدريدي بالتعادل

وكان ريال في طريقه إلى الفوز بعد أن تقدم حتى الدقيقة 85 عبر البرتغالي بيبي، لكن مهاجم أتلتيكو الفرنسي أنطوان غريزمان خطف له هدف التعادل ليضعه أمام احتمال فقدان الصدارة في حال فوز برشلونة على مضيفه ملقا في وقت لاحق.

ورفع ريال رصيده إلى 72 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة مقابل 62 نقطة لأتلتيكو الثالث والساعي إلى الاحتفاظ بمركزه حتى نهاية الموسم لضمان المشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لانعدام فرصته نظرياً في احراز اللقب.

وصعب أتلتيكو المهمة على ريال مدريد الساعي إلى لقبه الأول في الدوري منذ 2012، مع أن له مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو لم يحدد توقيتها حتى الآن، وستكون مباراة الكلاسيكو مع غريمه التقليدي برشلونة في 23 الجاري شبه حاسمة، ولكنه يخوض قبلها مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها ضد بايرن ميونيخ الألماني في 12 و18 منه.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالثلاثي رونالدو والويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة في الهجوم، في مقابل فرناندو توريس وغريزمان اللذان اعتمدهما الأرجنتيني دييغو سيموني في هجوم أتلتيكو.

وأشرك زيدان أيضاً نجومه الأساسيين بعد أن أراح سبعة منهم في المباراة السابقة التي فاز فيها على ليغانيس 4-2، وهم فضلاً عن ثلاثي الهجوم الألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش وداني كارفاخال والبرتغالي بيبي.

وافتقد أتلتيكو في المقابل الفرنسي كيفن غاميرو والبرتغالي تياغو منديز وأوغوستو فرنانديز والأرجنتيني نيكولاس غايتان بداعي الإصابة.

-إيقاع سريع -

كان الإيقاع سريعاً في الشوط الأول من الطرفين لكن من دون خطورة كبيرة على المرميين، وأولها فرصة مبكرة لأتلتيكو من رأسية غريزمان لامست على إثرها الكرة القائم الأيمن في الدقيقة الرابعة.

بسط ريال مدريد سيطرته على المجريات تدريجياً، فحصل على فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 28 إثر تبادل رائع للكرة بين بنزيمة ورونالدو حيث حضر البرتغالي كرة بكعبه إلى الأول تابعها بقوة من داخل المنطقة لكن الحارس السلوفيني يان أوبلاك تمكن من ابعادها.

وأبعد المدافع المونتينيغري ستيفان سافيتش كرة هدف محقق لرونالدو حين أناب عن الحارس المتقدم عن مرماه لابعاد كرة برأسه قبل أن تهز الشباك بعد ثلاث دقائق.

وخطف غريزمان كرة إثر خطأ دفاعي وسار بها ثم سددها من خارج المنطقة كادت تخدع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لكنه ارتمى عليها وحولها إلى ركنية قبل أن تلج الزاوية اليسرى (39).

بدأ ريال مدريد الشوط الثاني مهاجماً بحثاً عن التسجيل فحول رونالدو كرة برأسه اثر تمريرة للبرازيلي مارسيلو من الجهة اليسرى لكنها مرت قريبة من القائم الأيسر (47)، ثم تصدى أوبلاك بصدره لكرة من بنزيمة (49).

ونجح ضغط ريال في هز شباك أوبلاك في الدقيقة 52 إثر كرة من ركلة حرة من الجهة اليمنى نفذها طوني كروس ارتقى لها بيبي ووضعها برأسه في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

كثف أتلتيكو محاولاته في الدقائق العشرين الأخيرة، وأحبط نافاس كرة هدف رائع من "أكروباتية" لغريزمان من داخل المنطقة (74)، لكن الفرنسي هداف كأس أمم أوروبا الأخيرة نجح في إدراك التعادل حين تلقى كرة بينية من الأرجنتيني أنخل كوريا داخل المنطقة فسددها على يسار الحارس لحظة خروجه للتصدي له قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات غرناطة مع فالنسيا، وسلتا فيغو مع ايبار، وأوساسونا مع ليغانيس، ولاس بالماس مع بيتيس اشبيلية.