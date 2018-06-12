غريزمان اتخذ قراره بشأن مستقبله لكنه يمتنع عن الافصاح عنه

وقال غريزمان (27 عاما) "الأمر يبدو سهلا لكن اتخاذ قرارات من هذا النوع مسألة معقدة. انا على هذه الحالة منذ ثلاثة أشهر، لقد اعتدت على ذلك. كما قلت، انا هادىء وأركز حاليا على كأس العالم"، وذلك قبل أربعة أيام من المباراة الأولى لمنتخب فرنسا ضد استراليا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا الدنمارك والبيرو.

أضاف في المؤتمر الذي عقد في ايسترا على مقربة من معسكر "الديوك"، "انا آسف فعلا. اعرف ان ثمة الكثير من الانتظار، الا انني لن أعلن قراري اليوم"، قبل ان يبلغ الصحافيين انه لن يرد سوى على الأسئلة المتعلقة بالمشاركة مع منتخب بلاده في المونديال.

وتفيد التقارير الصحفية الاسبانية منذ أشهر عن اهتمام كبير بغريزمان من قبل نادي برشلونة المتوج بلقب الدوري المحلي في الموسم المنصرم.

وفي الفترة الماضية، تفاوتت تقديرات الصحافة حيال قرار غريزمان: فالصحافة الكاتالونية تشير الى ان برشلونة سيتعاقد معه ويدفع قيمة البند الجزائي في عقده مع أتلتيكو (100 مليون يورو)، بينما تشير التقارير الصحافية في العاصمة الى ان المهاجم الفرنسي سيبقى في صفوف ناديه الحالي مقابل رفع اجره السنوي من 14 مليون يورو الى 20 مليونا.

وكان غريزمان قد أكد في آذار/مارس الماضي ان مستقبله سيتحدد "قبل كأس العالم" التي تنطلق الخميس في روسيا وتستمر حتى 15 تموز/يوليو.