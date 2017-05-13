غايا يسجل هدفاً رائعاً ويمنح فالنسيا الفوز على إسبانيول

ووقع غايا على هدف المباراة الوحيد بين فالنسيا وإسبانيول المقامة ضمن المرحلة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

والتف غايا على نفسه مراوغاً الدفاع بطريقة مميزة وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في شباك دييغو لوبيز حارس إسبانيول الحالي وريال مدريد السابق (75).

وانتصر فالنسيا 1-0 ليرفع رصيده من النقاط إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً بينما ظل إسبانيول بالمركز التاسع مؤقتاً برصيد 53 نقطة.

وفي مباراة معنوية للهابطين أوساسونا وضيفه غرناطة انتصر الأول 2-1 بفضل هدفي الكولومبي موندراغون والبوسني كينان (24 و75) بينما سجّل الكولومبي راموس هدف غرناطة الوحيد (41).