عبقرية زيدان طوّعت رونالدو لمصلحة ريال مدريد

غابت الغزارة التهديفية عن كريستيانو رونالدو مع فريقه ريال مدريد في هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني ، لكن "الدون" بات أكثر حسماً من السابق واستفاد كثيراً من عبقرية زيدان.

نجح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في جعل كريستيانو رونالدو أكثر حسماً خاصة في المباريات المهمة، وطوّعه لخدمة المجموعة فكانت النتيجة نجاحاً جماعياً وغياباً فردياً عن مقدمة ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني والدوريات الأوروبية الكبرى.

رونالدو اكتفى بتسجيل 25 هدفاً وحل في المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف الأوروغوياني لويس سواريز الثاني بـ 29 هدفاً والأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 37 هدفاً.

نجح رونالدو في منح 6 تمريرات حاسمة لزملائه هذا الموسم وسجل 25 هدفاً ليساهم في 31 هدفاً من جملة 106 أهداف سجلها النادي الملكي، وهو المعدل الأقل للنجم البرتغالي منذ انتقاله لريال مدريد موسم 2009-2010.

رونالدو لعب 29 مباراة هذا الموسم، فقد فضل زيدان إراحة اللاعب خلال المباريات السهلة، وهذا ما استفاد منه النجم البالغ من العمر 32 عاماً، إذ وجد نفسه جاهزاً بدنياً حتى المرحلة الأخيرة من الموسم.

زيدان قلص الأدوار الدفاعية لرونالدو فوجد الدون نفسه مرتاحاً في الرسم التكتيكي للمدرب الفرنسي، حتى أنه أبدى إعجابه بالرؤية التكتيكية لمدربه ولم يتذمر من بقائه احتياطياً في بعض المباريات معترفاً أن ذلك منحه جاهزية بدنية عالية في المواجهات المهمة.