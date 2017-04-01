شكوك حول مشاركة راموس ضد ألافيس

وغاب راموس عن الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه بعد أن فضل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي إراحته تخوفاً من تعرضه لإصابة قد يفقد على إثرها جهوده في المستقبل.

وتنتظر كتيبة زيدان استحقاقات مهمة في الشهر الحالي أبرزها ديربي مدريد ضد الجار أتلتيكو 8 نيسان/أبريل، ومواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ذهاباً واياباً يومي 12-18 نيسان/أبريل وموقعة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة يوم 23 نيسان/أبريل.