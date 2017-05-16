شاهدوا مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مع سيلتا فيغو

ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS تأتي بين الضيف الملكي الساعي إلى إبقاء مصير لقب الدوري الإسباني بين يديه والمضيف الذي لا دافع له وهو بعيد عن الهبوط أو المنافسة الأوروبية.

ريال مدريد الذي يعاني من غيابات جمة في الدفاع مثل كارفاخال وناتشو لن يكون في نزهة إلى استاد بالايدوس أمام منافس أخرجه هذا الموسم من كأس إسبانيا وبلغ نصف نهائي الدوري الاوروبي.

ريال مدريد وسيلتا فيغو تعتبر كمباريات الكأس إذ أن فوز فريق زين الدين زيدان يعني أن نقطة واحدة تكفيه من مباراة ملقة الأحد للتويج بالدوري للمرة الاولى منذ ٢٠١٢ بصرف النظر عن نتيجة برشلونة وضيفه ايبار.

رونالدو يواجه خطر الإيقاف إن تلقى إنذارا أصفر وبالتالي الغياب عن لقاء ملقة في الجولة الأخيرة.

موعد مباراة ريال مدريد وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الأربعاء ١٧ مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة ٢٢:٠٠مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ يستقبل سيلتا فيغو اللقاء على استاد بالايدوس.

أيُّ من قنوات beIN SPORTS ستنقل المباراة؟

beIN SPORTS ستكون معكم حصريا لنقل أهم مباريات الموسم عبر نقل حي حصري تفصيلي واستوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء مع رسائل المراسلين وطبعا مسك الختام مع خبير التحكيم جمال الشريف لإزالة كل التباس لديكم على أي حالة جدلية.

أي قناة تبث اللقاء ؟ يمكنكم المتابعة عبر قناة HD 3 بقناتين صوتيتين العربية والإنكليزية.

متى يبدأ الاستوديو؟ ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة ٢١:١٥ بتوقيت مكّة المكرمة على HD 3.

كيف تشاهدون مباشرة عبر الانترنت؟

كما النقل التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

فلِتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast..

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

من سيعلق على المباراة ؟

لا يكتمل مشهد النقل المباشر إلا مع أحد نجوم التعليق في قنواتنا وهذه المرة سيصدح صوت الزميل عصام الشوالي في بيوتكم أو أي مكان تشاهدون منه اللقاء مع ما يضفيه من حماسة استثنائية مشمولة بأدق المعلومات والتفاصيل الفنية والتقنية التي تبحثون عنها كي تحيطوا اللقاء من جميع جوانبه.