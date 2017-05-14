شاهدوا مباراة ريال مدريد واشبيليه اليوم في بث مباشر وحصري

ريال مدريد يملك في جيبه مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو ويحتل حاليا المركز الثاني في الترتيب خلف برشلونة بنفس عدد النقاط 84، إلا أن زيدان ورونالدو يعولان على الفوز في جميع المباريات كي يتوج ريال مدريد باللقب بصرف النظر عن نتائج برشلونة.

المباراة تأتيكم حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة beIN CONNECT.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الأحد 14 مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ يستقبل ريال مدريد اللقاء على سانتياغو برنابيو.

شاهدوا البث المباشر عبر beIN SPORTS

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مميز مباشر عبرHD 3 حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة حصرية ورسائل خاصة من الميدان. الاستوديو ينطلق الساعة 20:00 على HD 3.

ينطلق الاستوديو مباشرة على الهواء الساعة 20:00 بتوقيت مكّة على HD 3.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

وسيكون الزميل فهد العتيبي مواكباً لمحاولات ريال مدريد في تخطي اشبيليه الصعب، وهو سيتولى الإدارة الصوتية بأدائه الجذاب الذي يضفي على اللقاء متعة إضافية بما فيه من معلومات فنية وتحليلية معمقة تزيدكم علماً واطلاعاً بالمباراة.