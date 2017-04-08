سيميوني يشيد بأداء غريزمان

وقال سيميوني رداً على سؤال حول تطور مستوى غريزمان في السنوات الأخيرة مع أتلتيكو:"في البداية، دخلت في مناقشات كثيرة مع عدد من الأشخاص، عندما دفعت به في مركز الهجوم".

وأضاف:" قال الناس أنه يلعب في مركز الجناح وأنه يجب أن يلعب على الأطراف. ولكن يمكنك أن ترى أن لديه كل المهارات التي تمكنه في اللعب في العمق".

وتابع :"يمكنه أن يحول الكرة، ويجيد الألعاب الهوائية، وقد احتاج لبعض الوقت للتأقلم على المركز، الأشهر الأربعة الأولى وجدها صعبة ولكنني سعيد بما آلت إليه الأمور مع اللاعب".

وبسؤاله عما إذا كان رحيله عن أتلتيكو سيكون أمراً سيئاً أجاب سيميوني :" لا أعرف أين سيذهب. كان جيداً مثلما كانت كل الأمور".