بولبابة الهرابي

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني الى الاستفادة القصوى من مجموعة اللاعبين في الفريق، فخلال هذا الموسم لم يثبت المدرب على تشكيلة واحدة سواء بالـدوري الاسباني (الليغا)أو بـدوري أبطال أوروبا.

أمام ايبار اختار زيدان أن يبدأ المواجهة بتشكيلة مغايرة عن تلك التي واجه بها توتنهام الانكليزي في دوري أبطال أوروبا، وباستثناء اعتماده الاجباري على الحارس كاسيا مكان زميله كيلور نافاس المصاب، فان زيدان أجرى أربعة تغييرات بمحض ارادته، فدفع بناتشو والفرنسي ثيو هيرنانديز وداني سيبايوس وماركو أسينسيو مكان المغربي أشرف حكيمي، والبرازيلي مارسيلو، والألماني توني كروس والفرنسي كريم بنزيمة.

قام زيدان بـ52 تبديلاً على التشكيلة الأساسية في 15 مباراة

خمس تبديلات في تشكيلة ريال مدريد أثمرت فوزا بثلاثية على ايبار وأكدت أن زيزو ماض في خارطة الطريق التي انتهجها منذ الموسم الماضي وهي فرض سياسة المداورة بين اللاعبين، ففي مباريات مسابقتي الدوري الاسباني ودوري أبطال اوروبا في الموسم الحالي استخدم زيدان 20 لاعبا.

👔 كلمة "الكوتش" 🇿️

''أجرينا تغييرات كثيرة، ويجب ان نكون سعداء بأداء جميع اللاعبين".https://t.co/ptPkAt8yU4 — Real Madrid C.F. (@realmadridarab) October 23, 2017

كما تشير إحصاءات صحيفة ماركا الاسبانية أن زيدان أجرى 52 تبديلاً على تشكيلة الميرينغي في 15 مباراة خاضها فريقه هذا الموسم باحتساب مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد مانشستر يونايتد الانكليزي وكأس السوبر الاسباني ودوري ابطال أوروبا.

من المؤكد أن التبديلات التي يقوم بها زيدان في كل مباراة تحمل طابعا تكتيكيا ورؤية فنية محددة الا أن البعض منها يكون فيها المدرب مجبراً على القيام بها سواء بسبب العقوبات الت يتعرض لها بعض اللاعبين (راموس ورونالدو و مودريتش ) أو نتيجة اصابات (أكثر من 11 لاعبا غابوا لأكثر من مباراة).

تغيير أكثر من نصف الفريق أمام أبويل

قانون مداورة اللاعبين لدى المدرب الفرنسي تجلى بصفة واضحة أمام أبويل القبرصي بدوري أبطال اوروبا، اذ قام زيدان بتغيير 7 لاعبين في التشكيلة منهم 5 أسماء كانوا قد شاركوا في مباراة ليفانتي بالدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1،لكنهم بعد ذلك وجدوا أنفسهم خارج التشكيلة الأسياسية أمام أبويل القبرصي وهؤلاء اللاعبين هم: الحارس كاسيا وتوني كروس واسينسيو وكريم بنزيمة ولوكاس فاسكيز وثيو هيرنانديز.

ايقاع المداورة ارتفع من لاعب الى 7 لاعبين

منسوب التبديلات في قائمة ريال مدريد ارتفع بشكل ملفت مقارنة ببداية موسم الليغا، ففي مرحلة أولى كان زيدان يقوم باراحة لاعب واشراك اخر منذ بداية اللقاء وهو ما فعل امام برشلونة وفالنسيا، وفي اول فوز حققه ريال مدريد على أرضية استاد البيرنابيو على حساب اسبانيول قام زيادن بتغييرين وحيدين عندما اعتمد على اسينسيو وأشرف حكيمي مكان كارفخال وغاريث بايل.

لكن فيما بعد ارتفعت وتيرة التبديلات وأجرى الفرنسي 3 تبديلات أمام برشلونة وريال بيتيس وبوروسيا دورتموند الألماني، و4 تبديلات ضد ديبورتيفو لاكورونيا والافيس وريال سوسييداد و5 تبديلات على تشكيلته الأساسية أمام ليفانتي وتوتنهام الانكليزي وايبار وخيتافي.

راموس الأكثر ثباتاً وايسكو أكبر المتضررين

من خلال أرقام واحصاءات نشرتها صحيفة ماركا الاسبانية فان المدافعين هم الأكثر مشاركة وثباتا في منظومة زيدان "تدوير اللاعبين" وذلك منذ تعيينه على رأس النادي الملكي في يناير 2016 (خاض 102 مباراة)، ويتصدر قائمة الخط الخلفي المدافع سيرخيو راموس، حيث خاض المدافع الدولي الاسباني 78 مباراة منهم 70 مباراة كاملة دون أن يقع تبديله (معدل 89.7%)، يليه الفرنسي فاران الذي لعب 57 مباراة كاملة من مجموع 65 مباراة (87.6 %) ومن ثم الظهير الأيمن كارفخال (83.1%)، ومارسيلو (82.%) وناتشو (80.7%).

على الرغم من عقوبة الايقاف والاصابات، ظل المهاجم كريستيانو رونالدو بنجوميته ثابتا في وجه قانون المداورة المتوخى من قبل زيدان، فهو المهاجم الوحيد الذي نافس خط دفاع الفريق من حيث عدد المشاركات كأساسي، فالبرتغالي شارك أساسيا في 69 مباراة من مجموع 80 لقاء (86.2 %).

ورغم خصاله الكروية الا أن ايسكو هو أكبر المتضررين من قانون زيدان، فتشير الاحصاءات الى أن ايسكو شارك في 79 مباراة تحت قيادة زيدان لكنه لعب 12 مباراة فقط كأساسي مما جعل معدل مشاركته (15.1%) متدنياً مقارنة بزملائه، مثل كوفاسيتش (24.1%) وبنزيمة (25%) وبايل (38%) وفاسكيز(25.6%).

وخلال 15 مباراة منها 9 بالدوري الاسباني في هذا الموسم ومباراة كأس السوبر الاوروبي ومباراتين بكأس السوبر الاسباني،حقق زيدان عبر نظام المداورة 11 انتصارا و 3 تعادلات وهزيمة واحدة.

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