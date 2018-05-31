وقال زيدان الذي يشرف على النادي الملكي منذ 2016 في مؤتمر صحفي دُعيت إليه وسائل الإعلام على عجل "اتخذت قراراً بعدم البقاء في الموسم المقبل كمدرب لريال مدريد. بعد ثلاثة أعوام، أحتاج إلى مسار مختلف، إلى طريقة أخرى للعمل".

وأكد رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي كان جالساً إلى جانب زيدان خلال المؤتمر، أنّ قرار الفرنسي كان "غير متوقع".

ويأتي المؤتمر بعد أيام من تتويج ريال مدريد بلقبه الثالث توالياً تحت إشراف زيدان والثالث عشر في تاريخه في دوري الأبطال بفوزه على ليفربول الإنكليزي (3-1) في المباراة النهائية التي أقيمت السبت الماضي في كييف.



وأضاف زيدان الذي كان عقده مع النادي الملكي يمتد حتى 2020: "لا أرى نفسي أنني سأواصل الفوز في السنة المقبلة، وأنا شخص فائز ولا أحب أن أخسر. أعتقد أنه الوقت (المناسب) بالنسبة للجميع، لي، للفريق. على هذا الفريق أن يستمر بتحقيق الفوز ويحتاج إلى تغيير".

وأوضح زيدان أنه لا يبحث "عن فريق آخر" لتدريبه، وذلك رداً على سؤال من الصحفيين عن مستقبله.

وقاد زيدان (45 عاماً) ريال مدريد إلى 9 ألقاب منذ تعيينه خلفاً للإسباني رافاييل بينيتيز المقال من منصبه في كانون الثاني/يناير 2016.

ويأتي قرار زيدان بالرحيل عن النادي الأبيض، بعد خمسة أيام من دخوله السجلات التاريخية للمسابقات القارية، إذ أصبح أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يحرز اللقب ثلاث مرات توالياً. كما أنه بات المدرب الثالث فقط في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1956، يتوج بثلاثة ألقاب.