زيدان يحذر من تكرار سيناريو ميستايا

وكان الريال خسر الأربعاء الماضي مباراته المؤجلة بالدوري الإسباني أمام فالنسيا 1-2 ليتوقف الفارق الذي يتفوق به على منافسه التقليدي العنيد برشلونة عند نقطة واحدة وتتبقى للريال مباراة أخرى مؤجلة.

وحذر زيدان قائلاً: "يمكن أن يتكرر هذا. هناك دائماً مباريات يمكن أن تواجه فيها صعوبات".

ويحل الريال ضيفاً على فياريال الأحد ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأوضح زيدان: "ولكن مباراة فالنسيا انتهت بالفعل، وعلينا أن نفكر فيما يمكن أن نقدمه بشكل أفضل بكرة أو بدون كرة رغم ضيق الوقت قبل المباريات".

وضاعفت هزيمة الريال أمام فالنسيا من حجم الإثارة في الدوري الإسباني حيث أنعشت آمال برشلونة في المنافسة على لقب المسابقة علماً بأن الفريقين يواجهان اختباراً صعباً خارج ملعبيهما غداً حيث يحل برشلونة ضيفاً أيضاً على أتلتيكو مدريد.