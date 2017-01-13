زيدان ورقم ريال مدريد التاريخي - أسطورة تحجمها العاطفة

مازن الريس

يتابع في مونولوج داخلي: "رأيت بنفسي طريقة تعاملك مع كلّ من فشل بتلبية طموحاتك، تركت اللعبة كأسطورة ولا أريد سماع صافرات استهجان معتادة تقترن بعجز عن تلبية أحلام جماهيرك بفترة قياسية، أنا أكثر من يعرف وسائل الإعلام ودورها بالتشويش على الفريق إذا لم نتوجه ضمن سياساتها".

يتنهد قليلاً: "لكنها فرصتي الوحيدة، قد لا تتاح لي مرة أخرى حتى وإن حققت نجاحات مبهرة بمكان آخر، حان وقت التحديات الجدية، فأنا أملك من خبرة اللعب ما يكفي لتنقية أجواء غرفة الملابس، علمني أنشيلوتي وقبله مورينيو متى أجازف بخياراتي التكتيكية وكيف أجازف، لدي رصيد كافٍ من محبة الجماهير وستصبر عليّ قليلاً، المطلوب في الأشهر الستة لن يتعدى وصافة الدوري ونتيجة أقل من الخسارة مع برشلونة بالأربعة ذهاباً، ونصف نهائي دوري الأبطال سيكون مقبولاً".

اتخذ زيدان (44 عاماً حالياً) قراره بتدريب ريال مدريد، لن يستسلم بسهولة، أولى مهماته السيطرة على اللاعبين، سيتصرف بحكمة ولن يتدخل بأمور يصعب الخروج منها، رونالدو يريد اللعب كل الدقائق؟ فليكن له ذلك، خاميس يطالب بوقت أكثر؟ سيمنحه ذلك، إيسكو يريد الرحيل؟ سيجلس ويتكلم معه، بعد ذلك يمكنه التصرف وفق رؤيته لكن الوقت الحالي لا مجال به للأخذ والرد.

بحنكة العظماء تغلغل زين الدين زيدان داخل أروقة ريال مدريد، راقب التفاصيل وهو مدرب للفريق الثاني، عرف السلبيات جيداً وحضّر الحلول على الورق، وعندما أوكلت له المهمة انطلق ليطبق فلسفته بشكل تدريجي، بظرف سنة واحدة زيدان شق طريقه ليصبح أحد أكثر الأسماء تداولاً في العالم وترشح لجائزة أفضل مدرب في العالم عند جميع الجهات المانحة لمثل هذه الجوائز.

وصل زيدان الخميس إلى رقم قياسي مع ريال مدريد كأكثر فريق إسباني يلعب مباريات متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات بأربعين مواجهة (30 انتصاراً 10 تعادلات)، لتتعالى الأصوات مجدداً عن المدرب المحظوظ ورفض مقارنته بأسماء عديدة أبرزها غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي الحالي.

في وسائل التواصل الاجتماعي اعتاد كثير من عشاق الكرة على مناقشة حالات مشابهة لقصة أسطورة زيزو بعاطفتهم البرشلونية أو المدريدية وبأسلوب يبتعد عن الموضوعية، فهناك من يحجّم إنجازه التاريخي مذكراً بأهداف الدقائق الأخيرة التي أنقذته من هزائم محققة (كما حدث أمام إشبيلية)، وهناك من تحدث عن قرعة دوري أبطال أوروبا السهلة في الموسم الفائت.

في الوقت ذاته يتناسى هؤلاء أخطاء مباراة تشيلسي وبرشلونة التحكيمية الفادحة في نصف نهائي أبطال أوروبا 2009 التي استفاد منها غوارديولا في طريقه لإضافة ثلاثة ألقاب وضمها للسداسية التاريخية وغيرها من الحظوظ التي رافقت مدربين عظماء بإنجازاتهم الملفتة، ليبرز جدال لا نهاية له.

لا أختلف مع كثيرين على مساندة الحظ لصاحب الأصول الجزائرية زيدان في إنجازه، لكن الواقع الذي يجب الاعتراف به أنّ كلمة الحظ نفسها ضرورية جداً في مسيرة أيّ مدرب للنجاح، وما فعله زيدان باستلام فريق منهار على جميع الأصعدة وإعادته إلى الواجهة ودهائه في سوق الانتقالات وخياراته التكتيكية أمر يحتاج للكثير من الاحترام والتقدير، في الوقت الحالي هو أسطورة أما المستقبل فسيقترن بالعديد من الظروف.

