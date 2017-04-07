زيدان مستعد لكافة الاحتمالات بشأن مستقبله مع ريال مدريد

وقال زيدان رداً على سؤال حول مستقبله مع النادي: "لا أحضر أي أمر على الإطلاق، كل ما أقوم به يتعلق بنهاية هذا الموسم".

وأضاف: "أدرك أهمية هذا النادي (...) أستعد لكل الاحتمالات ولذلك أتحدث دائماً عن المباراة المقبلة، لأنها الأمر الوحيد الذي يهمني. وسيبقى الحال كذلك طالما بقيت مدرباً".

وتولّى الدولي الفرنسي السابق مهامه على رأس الجهاز الفني للنادي المتصدر للدوري، في كانون الثاني/يناير 2016، وحقق مساراً ناجحاً تخلله إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول، وأتبعه بالكأس السوبر الأوروبية ولقب كأس العالم للأندية.

وقال رئيس النادي فلورنتينو بيريز في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنّ زيدان (44 عاماً) الذي لعب في صفوف النادي الملكي بين العامين 2001 و2006، سيبقى مدرباً له "مدى الحياة"، وأنه سيجدّد عقده متى رغب في ذلك.

إلاّ أنّ زيدان أعاد التذكير مراراً بإدراكه للواقعية في عالم كرة القدم، والمهمة المتطلبة الملقاة على عاتقه كمدرب لأحد أبرز الأندية عالمياً.

وشدد المدرب الجمعة على أنّ تركيزه منصب على هذا الموسم، حيث لا يزال النادي ينافس على لقبي الدوري (يتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة وله مباراة مؤجلة، ويلتقي السبت جاره أتلتيكو مدريد)، ودوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه، حيث يلتقي بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الأسبوعين المقبلين (12 نيسان/أبريل ذهاباً في ميونيخ و18 منه إياباً في مدريد).

وقال زيدان عشية الدربي المدريدي: "نحاول أن نفوز بكل مباراة ونحن هنا من أجل ذلك. نركز ونعرف أنّ كل شيء يمكن أن يحصل في الأمتار الأخيرة (من الموسم). ما قمنا به حتى الآن لا يعني شيئا. الليغا لا زالت ضمن المنافسة ودوري الأبطال كذلك".

وأضاف: "أنا دائماً متفائل. لدي الفرصة لأكون في هذا المكان، للقيام بما أحب كل يوم. أستفيد من كل يوم وأنا متفائل بشأن نهاية الموسم".