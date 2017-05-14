زيدان: طموح ريال مدريد للفوز باللقب مختلف هذه المرة

وحقق ريال مدريد فوزاً كبيراً 4 - 1 على إشبيلية الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة ليحافظ على موقعه في المركز الثاني بجدول المسابقة بفارق المواجهات المباشرة خلف برشلونة.

وتتبقى لريال مدريد مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو يوم الأربعاء المقبل قبل أن يحل ضيفاً على ملقا في المرحلة الأخيرة يوم الأحد المقبل فيما يستضيف برشلونة فريق إيبار في نفس المرحلة.

ويحتاج ريال مدريد لأربع نقاط من المباراتين المقبلتين ليتوج باللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة برشلونة وذلك نظراً لتفوق برشلونة في المواجهة المباشرة مع ريال هذا الموسم.

وقال زيدان: "نعلم جميعاً ما يعنيه لقب الدوري هذه المرة، اجتهدنا على ملعبنا وخارجه على مدار الشهور التسعة الماضية، علينا الآن إنهاء مهمتنا".

وأوضح: "اللاعبون يتمتعون بمستويات جيدة الآن قبل آخر مباراتين في المسابقة، الفريق أظهر دائماً شخصيته في اللحظات الحاسمة من المباراة".

وأضاف: "حققنا الفوز اليوم عن جدارة، كنا نعلم أنها المباراة الأخيرة على ملعبنا هذا الموسم، المشجعون ساندونا بشكل مثير طيلة المباراة".