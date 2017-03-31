رييس يحفظ حظوظ إسبانيول الأوروبية

ويدين النادي الكاتالوني بفوزه بين جماهيره على بيتيس للمرة الأولى منذ 17 شباط/فبراير 2013، إلى البديل المخضرم خوسيه أنتونيو رييس إذ سجّل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي تخلف خلاله فريقه في الدقيقة 78 من ركلة جزاء لروبن كاسترو، قبل أن يعادل خافيير فويغو مارتينيز في الدقيقة 88.

ورفع إسبانيول بفوزه الـ11 هذا الموسم رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن بفارق 5 نقاط مؤقتاً عن المركز السادس المؤهل إلى "يوروبا ليغ" والذي يحتله ريال سوسييداد، فيما تجمّد رصيد بيتيس عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.