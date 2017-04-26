ريال يتجاوز عثرة الكلاسيكو بسداسية في لاكورونيا

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة خلف برشلونة المتصدر، علماً أن النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو.

دفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي بتشكيلة رديفة ضمت البرازيلي مارسيلو وناتشو فقط من التشكيلة الأساسية التي خسرت الكلاسيكو كون الفريق تنتظره مباراة قوية السبت ضد ضيفه فالنسيا والثلاثاء المقبل ضد جاره أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومنح ألفارو موراتا التقدم لريال مدريد عندما تلقى كرة داخل المنطقة من إيسكو وسدّدها قوية بيمناه داخل المرمى (1).

وأضاف الكولومبي خاميس رودريغيز الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع لوكاس فاسكيز الذي هيأ له كرة على طبق من ذهب أمام المرمى فلعبها بخارج قدمه اليسرى داخل المرمى (14).

وقلص الروماني فلوران أندوني الفارق عندما استغل كرة من غايل كاكوتا فتابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (35).

وأنقذ كاسيا مرماه من هدف التعادل بإبعاده ببراعة تسديدة قوية أندوني من خارج المنطقة (39).

وأعاد فاسكيز الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث عندما استغل كرة مرتدة من أحد المدافعين أمام المرمى إثر تمريرة عرضية من البرازيلي مارسيلو فسددها بيسراه داخل المرمى (45).

وأضاف خاميس هدفه الشخصي الثاني والرابع للنادي الملكي إثر تلقيه كرة من موراتا من مسافة قريبة وتابعها داخل المرمى (66).

وعزز إيسكو النتيجة بالهدف الخامس من تسديدة على الطائر من داخل المنطقة إثر تمريرة من فاسكيز (77).

وقلص خوسيه لويس سانمارتن ماتو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 84، قبل أن يختم البرازيلي كاسيميرو، بديل إيسكو، المهرجان بهدف سادس في الدقيقة 87.