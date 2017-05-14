ريال مدريد يواصل زحفه نحو استعادة اللقب

وعزز ريال مدريد رصيده بـ87 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف برشلونة، لكن النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة ضد مضيفه سلتا فيغو سيخوضها الأربعاء المقبل وستمنحه فرصة الانفراد بالصدارة قبل المرحلة الأخيرة الحاسمة التي يحل فيها ضيفاً على ملقا، فيما يلعب برشلونة مع ضيفه إيبار.

ويحتاج ريال مدريد إلى 4 نقاط في مباراتيه الأخيرتين لضمان اللقب والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ثنائية نادرة (الليغا ودوري أبطال أوروبا) حيث سيلتقي يوفنتوس الإيطالي في نهائي المسابقة القارية في 3 حزيران/يونيو المقبل في كارديف.

على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة، حقق ريال مدريد الأهم بفوزه الكبير على ضيفه إشبيلية 4-1 وثأر لخسارته أمام الفريق الأندلسي ذهاباً عندما أوقف الاخير سلسلة المباريات المتتالية لنادي العاصمة دون هزيمة عند 40 مباراة في كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم يكن فوز النادي الملكي سهلاً وعانى لتحقيقه خصوصاً في الشوط الثاني عندما فرض إشبيلية سيطرته قبل أن يحرره نجمه كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريق العاصمة.

وحطم ريال مدريد رقم بايرن ميونيخ في التسجيل في المباريات المتتالية ورفعه إلى 62 مباراة على التوالي.

ومنح ناتشو فرنانديز التقدم لريال مدريد عندما انبرى لركلة حرة مباشرة بسرعة وفي غفلة من دفاع إشبيلية (10).

وردّ أخشاب ريال مدريد تسديدة قوية للمهاجم المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (20)، ثم أبعد حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس بقدمه اليمنى تسديدة قوية للأرجنتيني كوريا (21).

وأضاف رونالدو الهدف الثاني مستغلاً كرة مرتدة من الحارس ريكو إثر تسديدة للكولومبي خاميس رودريغيز من داخل المنطقة، فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (23).

وتابع نافاس تألقه وأبعد انفراد كوريا (30)، ثم حرمت العارضة يوفيتيتش من هدف محقق بردها كرة ساقطة (31)، ثم تدخل نافاس مرة أخرى ببراعة أمام انفراد ليوفيتيتش وحول لكرة إلى ركنية لم تثمر (40).

وقلّص يوفيتيتش الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها على يسار الحارس نافاس (49).

وجرب رونالدو حظه من ركلة حرة جانبية سددها قوية بيمناه وأبعدها ريكو بصعوبة (65).

وطمأن رونالدو جماهير النادي الملكي بهدف رائع عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الألماني طوني كروس داخل المنطقة فسددها بيسراه في الزاوية الـ90 للحارس ريكو (78).

وختم كروس المهرجان بالهدف الرابع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من ناتشو (83).