ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بهدفي موراتا وبايل

وحقق فوزه الرابع توالياً بتغلبه على إسبانيول 2-صفر في مباراة شهدت عودة موفقة للويلزي غاريث بايل بعد غياب طويل بتسجيله الهدف الثاني للنادي الملكي.

وحافظ ريال الذي يملك مباراتين مؤجلتين، على سجله الخالي من الهزائم أمام منافسه الكاتالوني في "سانتياغو برنابيو" لأكثر من 20 عاماً وتحديداً منذ أن خسر أمامه 1-2 عام 1996، كما حقق فوزه العاشر توالياً على إسبانيول في مسابقتي الدوري والكأس.

وافتتح ريال الذي قطع شوطاً هاماً نحو الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها بفوزه في منتصف الأسبوع على ضيفه نابولي الإيطالي في مدريد 3-1 في ذهاب ثمن النهائي، التسجيل عبر ألفارو موراتا الذي وضعه في المقدمة بعد 33 دقيقة بكرة رأسية إثر عرضية من إيسكو، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 83 عندما نجح بايل، الذي دخل في الدقائق العشرين الأخيرة بدلاً من موراتا، في تأكيد فوز النادي الملكي بهدف ثان إثر تمريرة أخرى من إيسكو، محققاً عودة موفقة إلى الملاعب بعد غياب إثر عملية جراحية خضع لها في كاحل قدمه اليمنى بعد إصابة تعرض لها ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي (2-1) في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أورويا.

ويلعب لاحقاً ديبورتيفو لا كورونيا مع ألافيس، وإشبيلية الثالث مع إيبار.