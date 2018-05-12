ريال مدريد حقق فوزاً عريضاً وكاسحاً على ضيفه سلتا فيغو بستة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت في معقل الريال سانتياغو برنابيو ضمن المرحلة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيطر الريال على أحداث اللقاء تماماً موجهاً رسالة تحذير قوية إلى ليفربول منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام يوم السبت السادس والعشرين من الشهر الحالي.

وافتتح التسجيل أفضل لاعبي المباراة على الإطلاق الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 13 قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 30، وبعدها بدقيقتين فقط أحرز إيسكو الهدف الثالث، ثم جاء الرابع عن طريق الدولي المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 52، فيما تكفل سيرخيو غوميز مدافع سلتا بإحراز الهدف الخامس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74، واختتم الدولي الألماني توني كروس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 81.

والفوز هو الثاني والعشرين لريال مدريد في الليغا هذا الموسم مقابل 9 تعادلات وستة هزائم فعزز الفريق الملكي موقعه في المركز الثالث برصيد 75 نقطة بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني وخمس نقاط عن فالنسيا الرابع.

شاهدوا أحداث اللقاء

الدقيقة 90 - حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً عن الفوز رقم 22 للريال في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

الدقيقة 85 - سيطرة كاملة لريال مدريد ولاعبوه على أعتاب إحراز الهدف السابع مستغلين حالة الانهيار الواضح التي ضربت صفوف سلتا فيغو.

الدقيقة 80 - مهرجان أهداف الريال يستمر وكروس أحرز الهدف السادس - اكتساح واضح لريال مدريد قابله استسلام تام لسلتا فيغو، مودريتش يواصل صناعته للعب بإتقان ومهارة انطلق من الجانب الأيمن ومرر الكرة لبورخا مايورال الذي أهداها بدوره إلى توني كروس فأودعها الأخير بيسراه في الشباك التي احتضنت بذلك الهدف الثالث في الشوط الثاني.

الدقيقة 74 - تغييرات زيدان أثمرت سريعاً عن الهدف الخامس للفريق الملكي - أسينسيو تقدم من الجانب الأيسر ولعب الكرة بدوره إلى مارسيلو الذي أعادها مجدداً لنجم الريال الصاعد فلعبها الأخير عرضية أرضية حاول مدافع سلتا سيرخيو غوميز أن يخرجها إلا أنه أودعها داخل الشباك.

الدقيقة 64 - زيدان أجرى تغييرين دفعة واحدة بإخراج إيسكو وبنزيمة والدفع ببورخا مايورال وماركو أسينسيو.

الدقيقة 57 - كريم بنزيمة أحرز هدفاً ألغاه حكم اللقاء بداعي تسلل إيسكو ، مارسيلو أرسل كرة عرضية متقنة انقض عليها بايل حارس سلتا أخرجها بصعوبة فارتدت إلى بنزيمة الذي أعادها إلى داخل الشباك إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بسبب تسلل إيسكو.

الدقيقة 52 - ريال يبسط سيطرته ويحرز الهدف الرابع - ليلة من أروع ليالي الريال في سانتياغو برنابيو هذا الموسم، أشرف حكيمي يتقدم ويمرر الكرة إلى بنزيمة الذي أعادها بدوره للدولي المغربي فانفرد الأخير بحارس سلتا ثم أودعها بثقة فسكنت الشباك، للمرة الرابعة.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم صريح لريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد

الدقيقة 32 - سلتا ينهار ويستقبل الهدف الثالث - ريال مدريد يستعد على أفضل ما يكون لنهائي دوري الأبطال، توني كروس أهدى تمريرة حاسمة لإيسكو الذي سيطر على كرته ثم أطلق تسديدة لولبية رائعة من على خط منطقة جزاء سلتا فيغو سكنت الشباك معلنة الهدف الثالث.

الدقيقة 30 - بايل يواصل الإبداع ويحرز الهدف الثاني - إيسكو يرسل تمريرة رائعة بعيدة المدى تصل إلى المتألق بايل الذي سيطر على الكرة بمهارة رائعة ومر من مدافع سلتا ثم أطلقها صاروخية فاحتضنتها الشباك معلنة الهدف الثاني لعملاق مدريد

الدقيقة 22 - الجبهة اليمنى هي كلمة السر في تفوق ريال مدريد، نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي يتوغل مجدداًَ ويتفوق على جوناثان كاسترو الظهير الأيسر في سلتا فيغو ثم سدد الكرة إلا أن حارس الضيوف أنقذها مجدداً.

الدقيقة 16 - هدف ملغي لسلتا فيغو - الرد جاء سريعاً من جانب سلتا عندما أحرز هدف التعادل إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 13 - هدف رائع للنجم الويلزي غاريث بايل - مودريتش أكثر لاعبي ريال مدريد نشاطاً وفاعلية هجومية في وسط الملعب انطلق ومرر كرة رائعة إلى غاريث بايل الذي استلمها وتوغل صوب المرمى ثم أودعها بيسراه معلناً الهدف الأول للفريق الملكي.

الدقيقة 6 - انطلاقة خاطفة لريال مدريد لمحاولة محو آثار الخسارة التي تلقاها الفريق خارج ملعبه أمام اشبيليه (3-2) الأربعاء الماضي، مودريتش يمرر الكرة لأشرف حكيمي الذي انطلق من الجانب الأيمن وتوغل ثمم مرر كرة رائعة لكريم بنزيمه إلا أن حارس سلتا سيرخيو الفاريز خرج للكرة في الوقت المناسب قبل أن تصل الكرة إلى المهاجم الفرنسي.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة سلتا فيغو

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