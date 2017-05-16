ريال مدريد يقترب من ضم برازيلي صاعد

اقترب اللاعب البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور خطوة جديدة من الانضمام لنادي ريال مدريد ثاني الدوري الاسباني والمتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن جدّد تعاقده مع ناديه الحالي فلامينغو تمهيداً لبيعه للنادي الملكي، حسبما ذكرت صحيفة "أس" الاسبانية اليوم الثلاثاء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة المتصدر.

وكشفت الصحيفة الاسبانية أن تجديد تعاقد فينيسيوس مع فلامينغو ومنحه راتب أكبر بموجب العقد الجديد ليس إلا حيلة من النادي البرازيلي للحصول على مقابل مادي كبير عند بيع اللاعب.

وكان الشرط الجزائي المدرج في تعاقد اللاعب البرازيلي الموهوب يبلغ 30 مليون يورو قبل التجديد، ولكن الصحيفة الاسبانية أكدت أن هذه القيمة سترتفع إلى 45 مليون يورو في العقد الجديد، وهو المبلغ الذي عرضه ريال مدريد للحصول على خدمات فينيسيوس.

وتضمن العقد الجديد بنداً يقضي بضرورة وجود النادي البرازيلي في أي تفاوض يجمع بين اللاعب وأي ناد يرغب في ضمه، رغم أن كل الدلائل تشير إلى أن انتقال فينيسيوس إلى ريال مدريد بات أمراً محسوماً وأنه سوف يرتدي قميص النادي الملكي بدءاً من موسم 2018.