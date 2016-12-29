ريال مدريد يفتقد لخدمات فاسكيز وكوفاسيتش

وأصيب فاسكيز في فخذه الأيمن في المباراة النهائية التي فاز فيها النادي الملكي على كاشيما أنتلرز الياباني 4-2 بعد التمديد.

وتسبب لاعب الوسط الإسباني بركلة جزاء التي سجل منها النادي هدف التعادل 2-2، قبل أن يستبدل في الدقيقة 81 بإيسكو.

وفي حين لم يحدد النادي المدة التي يحتاجها فاسكيز للتعافي من الاصابة، ذكرت صحيفة "آس" أن ذلك قد يتطلب أربعة أسابيع، ما يعني غياب فاسكيز عن مباراتي الدور ثمن النهائي من كأس إسبانيا ضد إشبيلية (في الرابع من كانون الثاني/يناير و12 منه)، والمباريات الثلاثة الأولى في الدوري في 2017، ضد غرناطة وإشبيلية مجدداً وملقا، في 7 كانون الثاني/يناير و15 و21 منه.

أما كوفاسيتش، فتعرض لالتواء في الكاحل وسيغيب على الأرجح عن المباراة الأولى ضد إشبيلية بحسب صحيفتي "أس" و"ماركا".

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب، إلا أن لديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا على ملعب الأخير في 22 شباط/فبراير.