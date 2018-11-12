وذكر النادي على موقعه الرسمي أن الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم لناتشو أثبتت وجود إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.

وفي خبر آخر أكد ريال مدريد غياب متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو لثلاثة أسابيع بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية كذلك وجود إلتواء في كاحله الأيمن. وسيُحرم من خدماته على الخصوص المنتخب البرازيلي في مباراتيه الدوليتين الوديتين ضد الأوروغواي والكاميرون في 16 و20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي توالياً، بالإضافة إلى غيابه عن مباراة النادي الملكي مع مضيفه روما في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 27 منه.

وكان مدرب ريال مدريد المؤقت الأرجنتيني سانتياغو سولاري أجرى 3 تبديلات اضطرارية في مواجهة سلتا فيغو، ففضلا عن كاسيميرو وناتشو، تعرض المدافع الأيسر سيرخيو روغيلون لإصابة عضلية.

وتعتبر الإصابات ضربة موجعة جديدة للنادي الملكي الذي يعاني من إصابة خيسوس فاييخو وداني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو والفرنسي رافايل فاران.

ويعود ريال مدريد إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولية المقررة هذا الأسبوع، حيث سيحل ضيفا على إيبار في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري.

