وسجل أهداف أصحاب الأرض كل من الفرنسي وسام بن يدر (26) والمكسيكي ميغيل لايون (45) وسيرجيو راموس خطأ في مرماه (84) فيما دون بورخا مايورال (87) والقائد راموس من ركلة جزاء (95) هدفي الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 72 نقطة فيما يأتي إشبيلية في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

تفاصيل المباراة

نهاية مباراة إشبيلية وريال مدريد بفوز أبناء الأندلس 3-2.

95: راموس يسجل ركلة جزاء لريال مدريد ( إشبيلية 3 وريال مدريد 2)

87: بورخا مايورال يسجل الهدف الأول لريال (تقدم إشبيلية على ريال مدريد 3-1)

84: الأرجنتيني ميركادو يمرر وكرته تصطدم براموس وتتحول لهدف ثالث لإشبيلية

78: تصويبة كاسيميرو القوية كانت قريبة من المرمى

58: راموس يفشل في تسجيل ركلة جزاء منحت لريال مدريد

55: بن يدر يفشل في تسجيل الهدف الثالث للفريق الأندلسي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بين إشبيلية وريال مدريد بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لصفر

45: المكسيكي ميغيل ليون يضيف الهدف الثاني لأبناء الدار (2-صفر )

41: ناتشو ينقذ ريال مدريد من هدف محقق

26: الفرنسي وسام بن يدر يفتتح باب التسجيل لفريق إشبيلية

22: تصويبة كوفسيتش تمر بجانب الخشبات الثلاثة

بداية مباراة إشبيلية وريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق إشبيلية