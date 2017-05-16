ريال مدريد يسعى لفوز يقربه من لقب الدوري الإسباني

يسعى ريال مدريد إلى الاستفادة على أكمل وجه من المباراة المؤجلة التي تجمعه الأربعاء بمضيفه سلتا فيغو، من أجل أن يصبح على بعد نقطة واحدة من الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012.

وستكون مباراة الأربعاء على ملعب "بالايدوس" بمثابة النهائي بالنسبة لرجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لأن الفوز بها سيجعلهم بحاجة إلى التعادل فقط في لقاء المرحلة الختامية الأحد في الأندلس أمام مضيفه ملقا.

ويحتل النادي الملكي المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين عن غريمه برشلونة حامل اللقب الذي يختتم موسمه الأحد على أرضه ضد ايبار، وبالتالي يدرك أن الخسارة في المباراة التي تأجلت من المرحلة الحادية والعشرين بسبب العوامل المناخية، ستجعله مهدداً بخسارة السباق على التتويج الذي ينتظره منذ 2012.

ولذلك، اعترف زيدان الطامح لأن يكون أول مدرب في حقبة دوري أبطال أوروبا يحرز اللقب موسمين على التوالي عندما يواجه فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في الثالث من حزيران/يونيو، "أننا ندرك بأن الفوز بلقب الدوري الإسباني ليس بالشيء السهل. تبقى هناك مباراتان وسنحاول مواصلة سيرنا على هذا الطريق (نحو اللقب الـ33 لريال)".

ولا يبدو سلتا فيغو قادراً على الوقوف بوجه الماكينة الهجومية لريال الذي حقق الأحد ضد إشبيليه (4-1) رقماً قياسياً في البطولات الأوروبية الكبرى بوصوله إلى الشباك للمباراة الـ62 على التوالي، لاسيما أن صاحب الأرض الذي وصل إلى نصف نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" قبل أن يخرج بصعوبة أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي، مني الأحد على يد ديبورتيفو ألافيس بهزيمته الخامسة توالياً.

لكن على النادي الملكي ورغم الفوارق الفنية الهائلة، الحذر من سلتا فيغو الذي أقصى رجال زيدان هذا الموسم من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بالفوز عليه ذهاباً في مدريد 2-1 قبل إجباره على الاكتفاء بالتعادل معه إيابا في "بالايدوس" 2-2 في مباراة كان فريق العاصمة في طريقه لخسارتها أيضاً لولا لوكاس فاسكيز الذي أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع.

ورأى زيدان، الطامح هذا الموسم إلى منح ريال ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا، أن "إنهاء المهمة (الفوز في الفترة الحاسمة من الموسم) هو الأمر الأصعب على الإطلاق، وبالتالي يجب أن نحافظ على تركيزنا" ضد فريق أسقط برشلونة 4-3 في الدوري وأحرج مانشستر يونايتد في "يوروبا ليغ" (تعادل معه ايابا في مانشستر 1-1 بعد خسارته ذهاباً صفر-1)، إلى جانب إخراجه ريال من مسابقة الكأس.

وسيلعب سلتا فيغو الذي خسر مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري أمام ريال وإحداها بنتيجة كاسحة 1-7 في اذار/مارس 2016، بتحرر كونه لا ينافس على المقاعد الأوروبية وضمن استمراره في دوري الأضواء (يحتل المركز الثالث عشر)، وهو يعول على إياغو أسباس الذي أصبح الأحد أول لاعب من فريقه يسجل 18 هدفاً على الأقل في موسم واحد من الدوري منذ ماورو رودريغيز (23) عام 1956.