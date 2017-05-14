ريال مدريد يسجل هدفاً مثيراً للجدل بقدم ناتشو

سجّل ريال مدريد هدفاً ماكراً بقدم مدافعه ناتشو في الدقيقة العاشرة من مباراته مع إشبيلية في الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد على إشبيلية 1-0 في المرحلة السابعة والثلاثين من الليغا، بعد أن استغل ناتشو انشغال لاعبي إشبيلية بترتيب الحائط الدفاعي أثناء ركلة حرة مباشرة احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد ووضع الكرة على يسار ريكو حارس إشبيلية.

واعترض لاعبو إشبيلية على ألبيرتو أونديانو حكم المباراة الرئيسي بحجة عدم إطلاق صافرته لتنفيذ الركلة الحرة المباشرة، لكن الحكم احتسب الهدف.

وتعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية الأصعب بالنسبة لفريق العاصمة قبل مواجهتيه أمام سلتا فيغو وملقا في طريقه لإحراز اللقب، وقد انتهى الشوط الأول لصالح تلامذة زيدان 2-0.

وكان من المتوقع أن يلعب البرازيلي مارسيلو أساسياً في ظل صعوبة المباراة والمستوى المميز الذي يقدمه مارسيلو، لكن الفرنسي زيدان فضل الاعتماد على ناتشو مكان الدولي البرازيلي.

ويملك ريال مدريد وبرشلونة قبل انتهاء المباراة (84 نقطة) مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالح برشلونة لكن ريال مدريد لعب مباراة أقل.

ويلعب برشلونة مع لاس بالماس في ذات الوقت.