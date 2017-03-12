ريال مدريد يستغل سقوط برشلونة ويعتلي صدارة الليغا

على أرضه في سانتياغو برنابيو وبين جماهيره الغفيرة عانى ريال مدريد قبل أن يحقق الانتصار بفضل هدف من رأس قائده سيرخيو راموس 81.

راموس أكثر لاعب يسجل برأسه حتى الآن في الليغا (6 أهداف، 8 في جميع المسابقات)

وكان الميرنغي تأخر بهدف عكسي ساهم في إدخاله الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في الدقيقة 25، لكن النجم كريستيانو رونالدو عادل النتيجة برأسه في الدقيقة 41.

ولعب الفريق الأندلسي الزائر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بطرد لاعبيه الإيطالي كريستيانو بيتشيني.

وانقذ نافاس مرماه من التعادل ببراعة فائقة قد تخفف من وطأة الخطأ الأول، عندما وقف في وجه رأسية سانابريا في الوقت بدل الضائع (90+2).

وصرح راموس بعد اللقاء "قلت لنافاس لا تهتم بما حصل وانسى الخطأ وتابع برباطة جأش، فان فعلت سنعوض في نهاية اللقاء".

ريال مدريد استعاد عرش الليغا حتى قبل أن يخوض مباراته المؤجلة مع سلتا فيغو، وذلك حين استفاد من خسارة برشلونة المفاجئة اليوم أمام ديبورتيفو (2-1).

وصار رصيد فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 62 نقطة، مقابل 60 لبرشلونة في المركز الثاني. أما بيتيس فتوقف رصيده عند النقطة 28 في المركز 14.