حقق ريال مدريد فوزاً بالغ الصعوبة ومنتظراً منذ فترة طويلة بتغلبه على بلد الوليد بهدفين دون رد في إطار المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

والفوز هو الأول لريال مدريد في الدوري الإسباني منذ تغلب الفريق على ضيفه اسبانيول بهدف دون رد سجله أسينسيو في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي تحديداً في المرحلة الخامسة من عمر المسابقة.

وشهدت المراحل الخمس الماضية تعادل ريال في مباراة واحدة مع جاره أتلتيكو مدريد وخسارته في أربع مباريات كانت من أندية إشبيلية وألافيس وليفانتي وبرشلونة والأخيرة كانت بنتيجة (5-1) وأطاحت بمدرب ريال السابق جولين لوبيتيغي.

والفوز بشكل عام هو الخامس هذا الموسم لريال مدريد مقابل تعادلين وأربع هزائم، فرفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط أمام بلد الوليد.



أحداث المباراة

الدقيقة 88 - الدقائق الأخيرة تبتسم لريال مدريد حيث استطاع سيرخيو راموس أن يحرز الهدف الثاني للفريق الملكي من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء إثر عرقلة كريم بنزيمة.

الدقيقة 83 - البديل البرازيلي فينيسيوس جونيور يفض الاشتباك ويتسبب في الهدف الأول لريال مدريد عندما استلم الكرة من خارج منطقة جزاء بلد الوليد ثم توغل داخلها وسدد كرة اصطدمت بمدافع الضيوف كيكو وغيرت مسارها إلى داخل المرمى.

الدقيقة 80 - ريال مدريد يضغط بغية إحراز هدف التقدم إلا أن هجمات الفريق تفتقر إلى الجدية والخطورة، في الوقت الذي تميز فيه لاعبو بلد الوليد بالثقة والانتقال المتميز من دفاع إلى الهجوم ولجأ الفريق إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء، وهو ما كاد أن يثمر عن هدف مفاجئ للفريق الضيف في أكثر من مناسبة.

الدقيقة 66 - طوني فيلا سواريز لاعب وسط بلد الوليد يبهر الجميع ويطلق كرة صاروخية تذهب إلى عارضة ريال مدريد التي تلقت الكرة الثانية على التوالي وسط ذهول جماهير الفريق الملكي التي تمني النفس بفوز يخرج فريقها من عثراته المتتالية.

الدقيقة 57 - أخطر فرص اللقاء على الإطلاق جاءت من جانب الضيوف عندما مرر طوني فيلا سواريز الكرة على حدود منطقة الجزاء إلى روبن ألكاراز الذي سددها في المرمى فارتطمت بالعارضة بعد أن انخلعت لها قلوب جماهير الفريق الملكي.

الدقيقة 55 - توني كروس يرسل كرة عرضية مرت من الجميع وذهبت إلى كاسيميرو الذي ارتقى لها وسددها برأسه إلا أنها ذهبت فوق العارضة بغرابة، وأعقبها الدولي البرازيلي بتسديدة صاروخية أنقذها حارس بلد الوليد بصعوبة إلى ركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين ريال مدريد وضيفه بلد الوليد

الدقيقة 36 - ريال مدريد يواصل جهوده الحثيثة من أجل إحراز هدفه الأول، ماركو أسينسيو انطلق من الجبهة اليسرى التي يهاجم الريال منها بشكل دائم ورفع كرة عرضية انقض عليها من الوضع الطائر غاريث بايل إلا أن كرته ذهبت بجوار القائم الأيسر لحارس الضيوف.

الدقيقة 33 - عكس اتجاه اللعب تماماً كاد أنطونيتو (انطونيو خيسوس) أن يفتتح التسجيل لبلد الوليد عندما استغل تمريرة بينية رائعة من وسط الملعب ضربت دفاع الريال تماماً فانفرد لاعب الضيوف إلا أنه وضعها بغرابة فوق عارضة حارس الريال كورتوا.

الدقيقة 17 - أخطر فرص المباراة حتى الآن، سيرجو ريغيلون ظهير الريال ينطلق من الجانب الأيسر ويرسل كرة عرضية رائعة ينقض عليها بنزيمة برأسه إلا أن حارس بلد الوليد يتألق مرة أخرى ويمسك الكرة بهدوء وثقة.

الدقيقة 12 - الفرصة الأولى في اللقاء عن طريق غاريث بايل الذي انقض على كرة عرضية برأسه وسددها صوب المرمى إلا أن حارس بلد الوليد جوردي ماسيب التقط الكرة بسهولة.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين

ستكون مواجهة ريال مدريد وضيفه بلد الوليد اول اختبار للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يرنو الفريق الملكي الى انطلاقة حقيقية بعد مسلسل نزيف النقاط، ما جعل الفريق الملكي يحتل المركز التاسع في الدوري برصيد 14 نقطة.

المباراة بين ريال مدريد ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد المباراة سيكون يوم السبت 3 نوفمبر في تمام الساعة 18:15بتوقيت مكة المكرمة وسيبث اللقاء عبر HD3 و قناة 4k.

ويمكنكم مشاهدة اللقاء عبر خدمة CONNECT المسبقة الدفع من أي جهاز أردتم وأينما تواجدتم.

رابط التقديم الفني للمباراة