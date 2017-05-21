ريال مدريد يحرز لقب الدوري الاسباني على حساب برشلونة

توج ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012 والثالثة والثلاثين في تاريخه بعد فوزه على مضيفه ملقة 2-صفر الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 93 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام برشلونة بطل الموسم الماضي الفائز بدوره على ضيفه أيبار 4-2.

ويدين ريال بالتتويج إلى نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة اللذين سجلا الهدفين.

جاء الهدف الأول لريال في الدقيقة الثانية بعد خطأ دفاعي مرر على إثره إيسكو كرة خلف المدافعين إلى البرتغالي فحاور الحارس ووضعها في الشباك، والثاني في الدقيقة 55 حين تهيأت كرة أمام بنزيمة فلم يجد صعوبة في متابعتها داخل المرمى.

ويشارك ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الثالث مباشرة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويخوض إشبيلية الرابع الملحق.

وكانت فرق سبورتينغ خيخون وأوساسونا وغرناطة هبطت إلى الدرجة الثانية.