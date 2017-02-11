ريال مدريد يجتاز متذيل ترتيب الدوري الإسباني بصعوبة

ورفع ريال، الساعي إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012، رصيده إلى 49 نقطة مقابل 48 لبرشلونة الذي لعب مباراتين أكثر وكان تصدر مؤقتاً إثر انتصاره الساحق على ديبورتيفو ألافيس 6-0 السبت.



وعاد ريال مدريد إلى المنافسة بعد راحة إجبارية بسبب تأجيل مباراته مع مضيفه سلتا فيغو الأحد الماضي بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.



وفضلاً عن ذلك، لريال مدريد مباراة مؤجلة ضد فالنسيا ستقام في 22 شباط/فبراير، علماً أنّها ارجئت بسبب مشاركته في مونديال الاندية.



وتعرّض لاعب أوساسونا تانو بونين لإصابة رهيبة بعد احتكاكه بإيسكو، فخرج وهو يتألم بعدما أظهرت المشاهد احتمال تعرض ساقه للكسر (15).

ومن أول كرة جدية وتسديدة مباشرة على المرمى سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، من زاوية ضيقة في شباك الحارس الإيطالي سالفاتوري سيريغو (24). وهذا الهدف الرابع عشر لرونالدو في 16 مباراة في الدوري.



وعادل سيرخيو ليون بهدف ماكر وذكي عندما ضرب التسلل وانفرد مسدداً كرة ساقطة فوق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (33).



واستعاد ريال تقدمه عن طريق إيسكو بكرة أرضية ذكية في الزاوية اليسرى البعيدة، ارتدت من الدفاع الذي حاول إبعاد اندفاع الفرنسي كريم بنزيمة داخل المنطقة (62).



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل لوكاس فاسكيز الذي دخل بدلاً من بنزيمة الهدف الثالث بكرة ذكية من فوق الحارس المتقدم.