ريال مدريد يتهم عمدة مدينة فيغو الإسبانية بالكذب

ولا يزال قرار تأجيل المباراة، بسبب سوء حالة سقف الملعب المذكور وما يمثله ذلك من خطورة محققة في حال سقوطه، يثير جدلاً كبيراً، وهو ما دفع

النادي الملكي لشن هجوم على العمدة ابيل كابايرو من خلال بيان شديد اللهجة، بعد التصريحات، التي أطلقها الأخير، والتي أكد فيها أنه من غير المناسب أن يقوم فريق بحجم ريال مدريد بالضغط من أجل إقامة المباراة.

ووصف ريال مدريد تصريحات كابايرو بأنها "غير موفقة"، وذلك ليس لأنها في غير موضعها وحسب ولكن لكونها مغلوطة أيضاً، حيث أن النادي المدريدي، طبقاً للبيان، لم ينتقد في أي مرة إجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل ملعب "بلايدوس".

وأضاف ريال مدريد في بيانه، قائلاً: "ريال مدريد يرغب في تقديم بعض الإيضاحات، بعد أن نما إلى علمنا قرار تأجيل المباراة قبل 30 ساعة من موعد إقامتها، اقترح النادي على رابطة الدوري الإسباني ثلاثة خيارات:

الأول هو دراسة إمكانية تصليح السقف المتضرر، الثاني يكمن في بحث إمكانية غلق المدرج، الذي يغطيه هذا السقف، الثالث هو إيجاد ملعب قريب لإقامة المباراة في حال لم يكن ممكناً تبني أي من الحلين السابقين".

واختتم ريال مدريد بيانه قائلاً: "هذه المقترحات كانت تهدف إلى عدم إلحاق أضرار بالجميع جراء تأجيل المباراة، هذا بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية، التي ستلحق بجميع شبكات البث التليفزيوني في العالم أجمع، والتي ستفكر عدة مرات قبل التقدم من جديد لشراء حقوق البث في المستقبل".

ويتربع ريال مدريد على صدارة مسابقة الدوري الأسباني، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، وثلاث نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، علماً بأن لديه مباراتين مؤجلتين، أمام فالنسيا وسيلتا فيغو، تقرر إقامتهما في وقت لاحق.

وتقام مباراة فالنسيا في 22 شباط/فبراير الجاري، فيما لم يتحدد بعد تاريخ لعب مباراة سيلتا فيغو، بسبب ازدحام جدول المباريات لكلا الفريقين، اللذين يشاركان في البطولات الأوروبية، حيث يخوض ريال مدريد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك سيلتا فيغو في بطولة الدوري الأوروبي.