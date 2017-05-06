ريال مدريد ومبابي أكثر من 81 ألف يورو على الدقيقة

مازن الريس

يبدو أنّ ريال مدريد الذي ينافس على لقب الدوري الإسباني سيواصل دفع المبالغ الطائلة على نجوم العالم بغض النظر على الفائدة الفنية التي يمكن أن يجنيها من جلبهم، وآخرهم هو مبابي موهبة موناكو.

ولا يوجد اختلاف على براعة الفرنسي كيليان مبابي نجم موناكو الفرنسي لكن المبلغ المقدر لانتدابه وفق الصحف الإسبانية البالغ 100 مليون يورو، يتخطى حدود المتوقع خاصةّ وأنّ صاحب الـ18 عاماً لم يلعب باتزان سوى في الأشهر القليلة الفائتة.

وجاء في الصفحة الأولى لصحيفة "ماركا" الإسبانية أمس الجمعة "يريد القدوم إلى ريال" مع صورة له، كما كتبت في تعليق "قال لاعب موناكو نعم للميرينغي"، أي ريال مدريد.

وأشارت "ماركا" إلى أنّ ريال مدريد يواجه منافسة شرسة على خدمات هذا المهاجم القادر على اللعب كجناح هجومي من أندية أخرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر يونايتد الإنكليزي، ما قد يجعل "الصفقة تتجاوز الـ100 مليون يورو"، محددة عدة أسباب ستدفعه للانتقال إلى ريال مدريد، أبرزها وجود مواطنه النجم السابق زين الدين زيدان في منصب المدرب.

ولم يلعب مبابي سوى 1230 دقيقة في الدوري الفرنسي مع موناكو هذا الموسم، وبدأ 14 مباراة فقط كأساسي مما يعني أنّ ريال مدريد قدّر أن الدولي الفرنسي يستحق مبلغاً يفوق 81 ألف يورو على كل دقيقة لعبها في الدوري الفرنسي، علماً أنّ اللاعب تألق في دوري أبطال أوروبا مع موناكو أيضاً.

وأكّد مبابي من خلال إحصاءاته المميزة ما تحدث به زيدان مدرب ريال مدريد المعجب به في شهر أذار- مارس الفائت "إنّه لاعب جيد وما يحققه في هذا العمر يعتبر مذهلاً".

وسجّل مبابي 14 هدفاً وصنع 5 أهداف في الدوري الفرنسي مما يعني إسهامه بهدف في كل 64.7 دقيقة ليدخل في مقارنة معقدة مع تيري هنري الذي بدأ مسيرته في موناكو أيضاً، قبل أن يحقق نجاحاً مميزاً مع أرسنال الإنكليزي.

وفرضت تجربة أنطوني مارسيال الفاشلة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي ترقب انتقال مبابي إلى ريال مدريد بقلق بالغ في الأوساط الفرنسية، خاصة وأنّ الضغط سيكون مضاعفاً مع السعر المحدد لإتمام الصفقة، علماً أنّ العديد من مشجعي ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي قد أبدوا امتعاضهم من قيمة الصفقة.

وتعرّض ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز للكثير من الانتقادات سابقاً بسبب دفعه مبالغ طائلة لبعض النجوم دون الحصول على الفائدة الفنية المتوقعة من انتقالهم إلى بطل دوري أبطال أوروبا مثل الويلزي غاريث بيل (قرابة 100 مليون يورو) والكولومبي خاميس رودريغيز (قرابة 80 مليون يورو).