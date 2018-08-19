مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي البث المباشر ضمن أهم مباريات اليوم

تابعوا معنا هنا أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي فور تسجيلها مباشرة حيث يتطلع الجميع لمعرفة حال الملكي في اول مباراة دوري له بعد رحيل زيدان ورونالدو واستلام لوبيتيغي.

د20- داني كارفاخال يفتتح التسجيل للملكي من كرة عكسها غاريث بايل من الميسرة وأبعدها حارس المرمى سوريا بقبضته إلا أن المتربص كارفاخال لعبها ساقطة "لوب" فوق الحارس مانحاً ريال مدريد أول أهداف الموسم الجديد.

يتعين على المدرب الجديد لريال لوبيتيغي الذي أدى اختياره بدلا من زيدان إلى إقالته من تدريب المنتخب الإسباني عشية انطلاق نهائيات كأس العالم، إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة لا سيما في الدوري المحلي حيث لم يحرز فريقه اللقب سوى مرتين في العقد الأخير، في حين لن تكون مهمته سهلة أيضا قاريا حيث يتعين عليه الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال.

وتلقى لوبيتيغي أول صفعة بسقوطه أمام أتلتيكو مدريد 2-4 في مباراة الكأس السوبر الأوروبية. وأقر المدرب بأن فوز أتلتيكو في مباراة الأمس كان "مستحقا"، مشيرا إلى أن على فريقه تخطيها والاستعداد "جيدا" للمباراة الأولى في الدوري المحلي أمام خيتافي.

وسيكون ريال تحت المجهر هذا الموسم لتبيان قدرته على تعويض غياب النجم البرتغالي رونالدو، لاسيما وأن الفريق لم يعوضه بلاعب من مستوى كبير بعد في فترة الانتقالات الصيفية التي تستمر في إسبانيا حتى آخر آب/أغسطس.

ويعول رئيس النادي فلورنتينو بيريز على أن يعوض الثنائي الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة رحيل البرتغالي، بينما يرجح أن يحتفظ النادي الملكي باللاعب المحوري في خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش، على رغم التقارير التي تحدثت في الفترة الماضية عن اهتمام إنتر الإيطالي به.

مباراة ريال مدريد - خيتافي

مشاهدة مباراة ريال مدريد - خيتافي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ريال وخيتافي مساء الأحد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية في تمام الساعة 11.15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ريال وخيتافي عبر الإنترنت

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