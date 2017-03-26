ريال مدريد مصرٌّ على ضم نجم تشيلسي

صحيفة ماركا أكدت أن النادي الملكي يريد استقدام نجم البلوز في الميركاتو الصيفي المقبل بناء على رغبة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان وهو ما أبلغ به رئيس النادي فلورينتينو بيريث.

الدولي البلجيكي صاحب الـ 26 عاماً، يسير بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع فريقه تشيلسي ويبقى محل أطماع العديدِ من الأندية الأوروبية وعلى رأسها بطل أوروبا والعالم ريال مدريد .