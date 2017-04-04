ريال مدريد لن يعاني من غياب فاران عن الكلاسيكو ودوري الأبطال

مازن الريس

وأعلن ريال مدريد في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ المدافع الفرنسي رافاييل فاران الذي استبدل الأحد خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيش يعاني من إصابة في الفخذ، وبالتالي سيغيب لقرابة شهر عن الملاعب.

واهتم عشاق ريال مدريد كثيراً بخبر غياب فاران عن الملاعب نظراً لكونه عنصراً أساسياً في فكر مواطنه زيدان كقلب دفاع مجاور لسيرخيو راموس، حيث أتى في توقيت المباريات التي قد تحدد ملامح الموسم مثل بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وست مباريات في الليغا من بينها اللعب أمام أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا.

وتشير لغة الأرقام الخاصة بلاعبي الارتكاز الدفاعي، أنّ البرتغالي بيبي وناتشو يمكنهما تعويض غياب فاران من خلال ما قدماه في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث استفاد ناتشو من قدرته على اللعب كظهير وتعويض مارسيلو فبلغت دقائق مشاركته 1649 دقيقة كسادس أكثر اللاعبين مشاركة مع متصدر الدوري الإسباني ومتقدماً على فاران نفسه (1569) بينما لعب بيبي 1014 دقيقة فقط.

وتتركز الخيارات على بيبي وناتشو تحديداً لتعويض فاران، في ظلّ صعوبة المساس بالقائد راموس بالمناسبات الكبرى وتقول أرقامهما مقارنة بالفرنسي الشاب (23 عاماً):

في المواجهات الثنائية الناجحة كانت نسبة فاران هي الأقل (4.21 بالمباراة) وناتشو (4.9) وبيبي (6.1)، أمام التحديات الهوائية فكانت نسبة فاران الناجحة (2.47 باللقاء) وناتشو (1.75) وبيبي (3.33)، ومن المفاجئ كان عدم ارتكاب ناتشو لأي خطأ قاد إلى تسديدة مقارنة ببيبي واحد وفاران اثنين.

المناطق التي قام بتغطيتها ناتشو وبيبي أمام ألافيش

وإذا دخلنا في مقارنات الأرقام الأكثر دقة وأهمية فإننا نجد: أنّ فاران شتّت (4.15 كرة في المباراة) وناتشو (2.6) وبيبي (5.4)، وفيما يتعلق باستعادة الكرة فنجد أن الفرنسي الدولي استعاد 5.4 كرات كل لقاء، وناتشو 4.4 وبيبي 5.8.

فعلياً توضح الأرقام مجاملة زيدان بعض الشيء للاعبه المفضل، لكن ذلك لا يقلل من صوابية خياراته بالتفكير في مستقبل ريال مدريد الدفاعي نظراً لاقتراب بيبي (34 عاماً) من الرحيل عن بطل أوروبا نهاية الموسم.

ولا يوجد تأثير بالمطلق لشخصية فاران على دفاع ريال مدريد فقد فاز فريق العاصمة أربع مباريات وتعادل في واحدة بعد غيابه الأخير في شباط/فبراير الفائت بينما كانت الخسارتين الوحيدتين بالليغا أمام إشبيلية وفالنسيا بحضوره، واعترف زيدان الثلاثاء بأنّ بيبي وناتشو يقومان بعمل جيد جداً هذا الموسم ويمكنهما مع راموس تغطية غياب فاران.





ويدرك عشاق ريال مدريد جيداً أن مواجهات مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وحتى فالنسيا قد تحسم بتفاصيل صغيرة في ظل وجود معظم نجوم الفريق، لكن ما يجب أن يسلموا به أنّ بيبي وناتشو لا يقلان إطلاقاً عن فاران.