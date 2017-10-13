ريال مدريد لمواصلة الصحوة

واستعاد ريال مدريد توازنه في المرحلتين الاخيرتين بانتصارين متتاليين عقب خسارته في معقله سانتياغو برنابيو امام ريال بيتيس وبداية متعثرة على ارضه (تعادلان وخسارة).

وتكتسي المباراة اهمية كبيرة بالنسبة الى ريال مدريد كونها تسبق قمته الساخنة مع ضيفه توتنهام الانكليزي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا، ولمدربه زيدان الذي سيسعى في مباراته الـ100 على رأس الادارة الفنية للنادي الملكي الى الفوز الثالث عشر على التوالي خارج القواعد لتحطيم الرقم القياسي لمدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا.

ويمني نجم ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو النفس بفك النحس الذي يلازمه في الليغا وافتتاح رصيده التهديفي هذا الموسم، فيما يحوم الشك حول مشاركة زميله الدولي الويلزي غاريث بايل بسبب الاصابة التي ستحرم النادي الملكي من خدمات مدافعيه داني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو وحارس مرماه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتفتتح المرحلة غدا الجمعة بلقاء اسبانيول مع ليفانتي، ويلعب السبت ايضا اتلتيك بلباو مع اشبيلية، والافيس مع ريال سوسييداد.

وتستكمل المرحلة الاحد بلقاءات ايبار مع ديبورتيفو لا كورونيا، وجيرونا مع فياريال، وملقة مع ليغانيس، وبيتيس اشبيلية مع فالنسيا، وتختتم الاثنين بلقاء لاس بالماس مع سلتا فيغو.

